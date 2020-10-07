Ayvalık'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücünün yol kenarına çektiği araçtaki yangını, itfaiye söndürdü.
Olay, Ayvalık´ta dün gece saatlerinde Mutlu köy mevkisindeki ışıklarda meydana geldi. Talat Aslaner yönetimindeki 26 KF 934 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtaki yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin ilk belirlemelere göre aracın motor kısmındaki kısa devreden kaynaklandığı bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2020-10-07 11:30:52
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