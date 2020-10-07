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Ayvalık'ta, Kız Adası da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

DHA

Ayvalık'ta, Kız Adası da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi


Fatih Emrah ERDOĞANHüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesindeki Taşlı (Yassı) Ada´nın ardından Kız Adası da kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Ayvalık ilçesinde geçen yıl Badavut bölgesinin, 26 Eylül 2020 tarihinde ise Taşlı Ada'nın doğal sit alanı koruma statüsü, kesin korunacak hassas alan olarak değiştirildi. Son olarak da Kız Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık´ın 22 adasından biri olan Kız Adası´nın da hassas koruma kalkanı altına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararla, Ayvalık sınırları içerisindeki, 14 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olan Kız Adası´nın `Kesin korunacak hassas alan´ olarak tescil edilip, bu kararın resmiyet kazandırılarak kamuoyuna ilan edilmesi bizim için çok önemlidir. Geçtiğimiz hafta da yine ilçemizin 22 adasından biri olan Taşlı Ada aynı statüye alınmıştı. Bizler Ayvalık halkı olarak aynı hassasiyetin, Türkiye´nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan tüm Ayvalık Adaları Tabiat Parkı´nda gösterilmesinden yanayız. Biz Ayvalık´ı koruyarak büyütmeyi hedefleyen bir belediye yönetimiyiz. Bu düşünceyle de Ayvalık´ın ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı´nın korunmasını ve hiçbir şekilde kullanıma açılmasını istemiyoruz. Amacımız; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bugüne kadar nasıl geldiyse, gelecek nesillere aynı hassasiyetle taşınmasıdır" diye konuştu.
VATANDAŞLAR DA MEMNUN
Ayvalık´ta kesin korunacak alan sayısının artması da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Çevreye sahip çıkılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen vatandaşlardan Özer Özçelik, "Adalarımıza, ormanlarımıza ve çevremize sahip çıkılmasından dolayı çok memnunuz. Bu konudaki her türlü ve düşünce ve fikrin arkasındayız" dedi.
Derya Korkmaz ise Ayvalıklı vatandaşlar olarak devlet tarafından korunan alanların artmasından memnun olduklarını belirtti. 
Mert Şahin ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın bu kararından dolayı tamamen arkasındayız. Bizim hakkımızı koruması gurur verici" diye konuştu.
İlçede esnaflık yapan Serdar Hız, "Ayvalıklı bir vatandaş olarak, Cumhurbaşkanımızın adalarımızı, ormanlarımızı, koruması ve sahip çıkması hoşumuza gider. Bu güzel bir olay" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN
2020-10-07 11:37:59

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