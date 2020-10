Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir süredir balık tezgahlarını dolduran palamut, liderliğini korumaya devam ederken, vatandaşın palamuta olan ilgisi de her geçen gün artıyor.

Bandırma'da bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde balıkçıların palamut keyfi sürüyor. Denizlerin hakimi tezgahların kralı olarak bilinen palamut yaklaşık 1 aydan bu yana tezgahları süslemeye devam ediyor. Her geçen gün ağırlığı artan fakat fiyatı düşen palamut hem balıkçının yüzünü güldürmeye hem de vatandaşı sevindirmeye devam ediyor.

Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen, İhlas Haber Ajansı'na balık tezgahlarının son durumu değerlendirdi.



Palamutun saltanatı sürüyor

Balıkçı Cem Tecimen, palamutun saltanatının sona ermek üzere olduğuna yönelik Karadenizli balıkçıların beyanlarına katılmadığını ifade ederek, "Palamutun saltanatı Güney Marmara'da devam ediyor. Palamut balığının tanesi 10 lira ile 16 lira arasında değişiyor. Balıkların ağırlığı da 800 gram ile bir kilo arasında değişiyor. Şu anda Güney Marmara körfezinde palamut son sürat devam ediyor. Karadeniz tarafından balıkçılığın zayıfladığı haberleri gelse bile Bandırma'da şu anda palamut gayet iyi durumda. Tüm halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi.



"Palamut şov yapıyor"

Palamutun tezgahlardaki hakimiyeti sürerken, bunun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de gelmeye devam ettiğini ifade eden Tecimen, "Tezgahlarda şu an hamsi var, istavrit var. Çeşitlerimiz bol. Ama biliyorsunuz ki palamut balığı yıllardır bu kadar bol gelmedi. Ama bu sene tekrar Marmara Bölgesi'nde ve özellikle Bandırma'da palamut şov yapıyor ve saltanatı devam ediyor" diye konuştu.

Palamut tezgahların ve vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ederken balık tezgahlarının bu bereketinden martılar ve kediler de nasiplerini alıyor.

