Fıstık çamının yaprağından gübre, çiçeklerinden bal, kökünden mantar oluyor



Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç (70), yıllık 80 bin adet üretimle Orman İdaresi'nden sonra Türkiye´nin en büyük fıstık çamı üreticisi oldu. Çam ağacının çok enteresan bir tür olduğunu söyleyen Göç, "Yapraklarından gübre oluyor, dallarından çıra oluyor, gövdesinden kereste oluyor, kökleri mantar yapıyor, meyvesi şu anda en pahalı ağaç" dedi.

Burhaniye´de 12 yıldan beri dış mekan süs bitkileri ve çiçek üreten Yunus Göç, zaman içinde Türkiye de orman idaresinde sonra en büyük fıstık çamı üreticisi oldu. Göç´ün saksılarda ürettiği 2,5, 3 metre boyundaki fıstık çamları da İstanbul´daki parkları süslemeye başladı. Tırlarla İstanbul´a fidan gönderen Göç, büyük fidanlara talebin arttığını söyledi.

Fıstık çamının çok yararlı bir ağaç olduğunu anlatan Göç, "Bu gördüğünüz çamlar 16-18 kutrunda. Şimdi belediyeler genellikle kalın gövdeli ağaç almaya başladılar. Biz de bu çamları İstanbul Belediyesi kuruluşu olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş.´ye veriyoruz. Bunlar genellikle su havzalarına dikiliyor. Suyun kirlenmemesi için, en büyük miktarlarda su havzalarına dikiliyor. Bazen yanan alanları yeşillendirmek için de kullanıyorlar. Zaman kaybetmiyorlar. Çam bu zamanda öne çıktı. Özellikle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yapıldıktan sonra birazda reklamı olmuş oldu. Unutulan bir ağaçtı. Şu anda ağaç gerçek değerini bulmaya başladı. Çünkü bu çok enteresan bir bitki. Yapraklarından gübre oluyor, dallarından çıra oluyor, gövdesinden kereste oluyor, kökleri mantar yapıyor, meyvesi şu anda en pahalı meyve. Biliyorsunuz iç fıstığın kilosu 800 liraya kadar çıktı. Ağacın çiçekleri de bal yapıyor. Ağacın değerlenmedik yeri yok. Ağaç böyle keşfedilince de talep aşırı derecede arttı. Bizim isteğimiz güzel bir trend yakaladık. Elimizde mal varken şimdi rahat rahat satıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-10-07 14:11:09



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