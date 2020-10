Balıkesir’in 10 bin yılık geçmişi gün yüzüne çıkacak

Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen Arkeoloji Buluşmaları düzenlenen törenle başladı. Üç gün sürecek etkinlikte Balıkesir’deki arkeolojik alanlarda yapılacak kazı çalışmalarının durumu ele alınarak, eserlerin yeryüzüne çıkarılması konusunda yapılması gerekenler tartışılacak.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Vali Hasan Şıldak'ın açılış konuşmalarıyla başlayan Arkeoloji Buluşmalarının ilk gününde; "Balıkesir’de Yer Alan Kazıların Mevcut Durumu ve Hedefler" konulu panel ile devam etti.. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın yaptığı panelde Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Kyzikos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Koçhan, Daskyleion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kaan İren ve Adramytteion Antik Kenti Bilimsel Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen konuşmacı olarak katıldı. Açılış öncesi Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, antim dönemlerde uygulanan para basma geleneğini canlandırmak için kurulan stantta para bastı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı:

“Balıkesir’de antik çağdan bu yana yerleşim var”

Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları’nın açılış töreninde ilk olarak konuşan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı Balıkesir’de M.Ö. 8000’li yıllarda yerleşim görüldüğünün buluntular sayesinde anlaşıldığını söyledi. Çaltı, “Tarih boyunca önemli yerleşimlere sahne olan Balıkesir coğrafi ve jeolojik yapısıyla Anadolu’nun önemli bir bölgesinde yer almaktadır. Avrupa ile Asya arasında kilit bir noktadadır. Tarih boyunca da çok önemli bir stratejik konumda olduğu da bilinmektedir. Tarih öncesinde ve tarih dönemlerinde değişik kökenli insan topluluklarına ev sahipliği yapmıştır. İlimizde çok sayıda kültür varlığı tespit edilmiş, ancak gün ışığına çıkarılmamış kültür varlığı ve antik yerleşimler olduğunu da belirtmek isterim. Balıkesir coğrafyasının M.Ö. 8000 yıllarına kadar yerleşim gördüğü buluntulardan anlaşılmıştır. Antik Çağ’da Assuva ve Mysia diye anılan bölgemiz sırasıyla Truva, Hirit, Frig, Pers, Büyük İskender, Bergama Kralları ve Romalıların hakimiyetinde kalmış, daha sonra da Selçuklu ve Bizans hakimiyeti sürmüştür” diye konuştu.

“Kazı çalışmaları için ödenekler yeterli ideğil”

Balıkesir’deki arkeolojik kazıların sağlıklı olarak devam etmesi için ödeneklerin yeterli olmadığına dikkat çeken İl Müdürü Mustafa Çaltı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca tüm kazılar için ödenekler gelmekte, ancak bu yeterli olmamaktadır. Yine kazı alanlarında bazı kamulaştırmalar yapılmışsa da daha yapılacak parseller bulunmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanı onaylı üç kazı için belirtmek istersek, bu üç kazı alanı Ören yeri haline getirilebilir diye düşünüyorum. Buralara aynı zamanda Balıkesir turizminin kalbinin attığı yerler olması dolayısıyla da turizm çeşitliliği açısından da buraları çok önem arz etmektedir. Söz gelimi Antandros Antik Kenti’nin daha proje aşamasında Aeneas Kültür Yolu projesi ve Kaz Dağlarındaki diğer projelerle birlikte bir bütün halinde turizme kazandırılması ilimize yabancı turist gelmesi içinde çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın desteklerinin yanında ilçe belediyelerinin zaman zaman destekleri oluyor. Yine de ilçe belediyelerimizin daha çok desteğinin olmasını, sivil toplum kuruluşlarının, iş adamlarının da sponsorluğuna ihtiyacımız vardır. Göbekli Tepe bir sponsorluk sayesinde bugünkü haline gelmiştir. El birliğiyle biz de Balıkesir’de arkeolojik alanlarımızı plan ve projelerle turizme kazandırabiliriz diye değerlendiriyoruz. Şu haliyle bile her gün 250300’ün üzerinde bu kazı alanlarımıza ziyaretçi sayımız bulunuyor. Buraların Ören yeri haline gelmesinden sonra buraları 2 binin üzerinde ziyaretçi alabileceğini ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz:

“Kazı alanlarımızı bir an önce Ören yerine dönüştürmek istiyoruz”

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kurum olarak yapılan kazılara destek verdiklerini kaydederek, “Bugün Kent Konseyimizin yapmış olduğu Arkeoloji Buluşmaları adı altındaki toplantı aslında hepimizin içini zaman zaman burkan, istediğimiz hızla hareket edemediğimiz, gelen misafirlerimize de burası Balıkesir’in Ören alanı, burada 8 bin yıl önce yaşayan insanların o zamandan bu zamana yaptıkları şeyler, siz buraları gezin, bizim yemeklerimizi yiyin, otellerimizde kalın, paralarınızı alalım, biz güzellik yaşayalım sizde buralarda dolaşın diyebileceğimiz çok güzel eserlerimiz var. Hocalarımız gerçekten gönülden mücadele veriyorlar. Fakat Türkiye’nin her yeri Anadolu tarihin eşiği, Ören yeri olma ihtimali olduğundan dolayı yeteri kadar bütçe ayrılamadığından bu işler uzuyor. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak belirli protokoller çerçevesinde dört kazı alanından iki tanesine destek verdik, diğerlerinin hepsine de vermeyi planlıyoruz. Ben Kent Konseyimizden bu gün yapılacak toplantılardan bu şehrin ihtiyaç duyduğu ne varsa Balıkesir’de yatırım yapan, Balıkesir’den gelir kazanan, bu işin sonunda en çok pozitif etkilenebilecek sektörleri biz de yönlendirilip bir an önce kazı alanlarımızı Ören alanına dönüştürmek istiyoruz. Bugünkü konuşmaların mahiyeti de tertipli olsun, bütçeli olsun, yani biz bu işi hızlı ele alırsak rakamı, tarihi belli olsun, sonra da yol haritası belli olsun istiyoruz. İl Müdürümüz bu yerlerin Ören yeri olduğu takdirde 300 kişi değil 2 bin kişi gelir dedi. Bunları da tespit ederek, destinasyonlarını da belirleyerek buradaki Kent Konseyinin zenginliğinden yararlanarak bu işin kazankazan şeklinde şehire, yöreye, sektörlere ne katacağı, ama sektörlerin hangi noktalara gelmesi gerektiğinin de tartışıldığı sonuç bildirgesinin bize bir yol haritasını biz anlar, kavrar ve şehri bütünleştirirsek Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iradesi bu işi hızlı bir şekilde çözecektir. Ben buna inanıyorum” diye konuştu.



Vali Şıldak: “Balıkesir bölgesinde geçmişi M.Ö. 8000’li yıllara ait tarih yatıyor”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yaptığı konuşmada Balıkesir’in yer üstü zenginliklerinin yanı sıra yer altında barındırdığı tarihle de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Vali Şıldak, “Balıkesir her alanda zengin diyoruz, Türkiye’yi doyuran şehir diyoruz, tarım, sanayi, hayvancılık diyoruz. Ama bir bakıyoruz bu kadarla kalmıyor yerin altı da zengin. Bu anlamda madenciliğimize işaret etmek istiyorum. Hakikatten Balıkesir coğrafyasının altında büyük bir hazine yatıyor. Bu anlamda birçok madencilik faaliyeti de ilimizde gerçekleştiriliyor. Ama bununla da kalmıyor, işte M.Ö. 8000’li yıllara kadar uzanan bir tarih yatırıyor. Bu anlamda da ilimizin bir hazineye ev sahipliği yaptığı muhakkaktır. Anadolu zaten klişe bir sözdür, Medeniyetler Beşiğidir. Hakikatten öyledir. Bütün medeniyetler gelip geçmiş ve Balıkesir coğrafyasından da geçmiş. Dört büyük antik şehirden bahsediyoruz ama az önce Abdullah Hocam 300’ün üzerinde antik yerleşim yerinden bahsetti ve bu sıradan bir söz değil, ilimiz için büyük bir nimet, büyük bir atılım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın bu manada ilimizde gerçekleştireceğimiz bu anlamdaki çalışmalara da iyi derecede öncülük edecek ve buradan alacağımız çıktıların yol haritası belirlenmesinde hepimize öncülük edecek, ışık tutacak sonuç vermesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Kazı çalışmalarını 12 aya yaymalıyız”

Vali Hasan Şıldak kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması konusunda da gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek, “Her şeyden önce benim de gördüğüm kazı sürelerini kesinlikle uzatmamız lazım. Yılda 5070 gün periyodunda yapılan kazılarla mesafe alamıyoruz. Bunun için bütçe gerekiyor. Bu bütçe için sponsorluklar çok iyi bir model. Gerek ilimizde sanayi ve ticaret anlamında çalışan yetkin firmalardan gerekse ulusal ölçekte kapısını çalacağımız, bazı taleplerde bulunacağımız, bu konuda destek sağlayacak kuruluşlardan sponsorluklar elde etmek, bakanlık desteklerini artırmak ve kazılarımızdan en az birini 12 aya yaygın bir hale getirmek, üniversite bütçelerinden de pay ayrılması için girişimde bulunmak ve her şeyden önce bir iradeyle güç birliği oluşturmak durumundayız. Bu aşamada bu çalışmalar bize şunu sağlayacak; bir kere evrensel kültürün bize olan mirası tescillenip gün yüzüne çıkarılmış olacak. İkincisi restore edilerek koruma altına alınmış olacak, tekrar yaşatılacak, eski haline döndürülecek ve tabi ki turizme katkı sağlayacak. İlimiz turizmi daha çok deniz turizmine dayalı, henüz çeşitlenmesini sağlayamamış ve bu alanda gelişmeye müthiş bir derecede açık bir yapı arz ediyor. Kültür, tarih, antik şehirler Ören yeri statüsüne kavuştuğunda buralara yapılacak tanıtma merkezleri, karşılama üniteleriyle, sosyal donatılarıyla buralar cazibe merkezi haline gelecektir. Altınoluk’a gelen bir yerli turistin bile, yazlıkçı insanımızın bile buraları görmeden ayrılması mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunlar hayal değil, yapabiliriz ve bu koruma, kullanma dengesi içinde atacağımız adımlar eminim ki ilimiz ekonomisine ve turizm gelirlerinin yükselmesine büyük bir katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



Açılış konuşmalarının ardından Balıkesir'deki antik yerleşim yerlerinde yapılan kazıların son durumu ve gelecekte yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı panel gerçekleştirildi.

