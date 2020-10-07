Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde EdremitYenice Karayolunda yağmur giderine düşen koyun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Hacıarslanlar Köyü yakınları Kumluca Mevkiinde EdremitYenice Karayolunun 8. Kilometresinde yol kenarında yağmur suyu giderine bir koyun düştü. Çoban koyunu çıkartmak için çok çaba sarf etti. Yaklaşık 4 metrelik gidere düşen koyun bölgeye çağırılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı. Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.

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