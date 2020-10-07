Balıkesir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Balıkesir il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli (4075 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojik olayın başlama ve bitiş zamanı 08.10.2020 09:00 09.10.2020 03:00" olarak kaydedilmiştir "denildi.

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