Burhaniye sahilleri temizlendi

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi sahilleri halk sağlığı ve güvenliği için yosunlardan temizlendi.

Yaz aylarının sonlarına doğru hava koşullarının sertleşmesiyle denizden sahillere vuran yosun ve deniz erişteleri Burhaniye Belediyesi tarafından temizlenmeye başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra plajlardaki kum yüzeyler de düzenlenerek katı maddelerden ayıklandı.

Plajların kullanımı kısıtlayarak kötü görünüme ve kokuya yol açan maddelerin temizlenmesi için çalışmalarını hızlandıran Burhaniye Belediye ekipleri, hava şartlarının sertliğinden kaynaklı deniz dibindeki çayırlarda bulunan ölü deniz erişteleri ve yosunların vurduğu sahilleri atıklardan temizledi.

Ören, Pelitköy, Gadana, Öğretmenevleri başta olmak üzere ilçe genelindeki halk plajlarının kullanımını kolaylaştırmak, halk sağlığını korumak adına yapılan çalışmalar yapan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yosun ve ölü deniz eriştelerini kepçe ve kum temizleme araçlarıyla temizleyerek arındırdı. Tüm sahil şeridinde yapılan çalışmaların yanı sıra plajlarda kum yüzeyinin düzenleme çalışmaları da yapıldı. Plajlarda ki kum temizliklerini iş makineleriyle birlikte yapan ekipler düzensiz plajları da düzenleyerek kumsallardaki kumları dengeledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.