Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti

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Balıkesir’in Havran ilçesinde kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal kesimde bulunan Çakırdere Mahallesi Yaylataşı mevkiindeki kayalıklara kaçan ve iki gündür dönmeyen keçinin sahibi Sebahattin Kurt itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekibi, 3 saatlik bir uğraş sonrası keçiyi halatlarla aşağıya indirdi.

2 gündür kayalıklardan keçisinin inmediğini belirten Sebahattin Kurt, "Çok uğraştım kendim başarılı olamadım. İtfaiyeden yardım istedim. Kendilerine minnettarım" dedi.

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