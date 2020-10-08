Araç sahipleri dolu yağışına hazırlıklı Araçlar zarar görmesin diye Kapalı Pazar Yerini açtılar

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatleri itibarıyla yağması beklenen sağanak yağış ve dolu nedeniyle araç sahipleri geceden itibaren önlemlerini aldı.

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi’nde bugün etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına ihtimali sürücülere geceden itibaren önlemlerini aldırdı. Bandırma’da gece saatlerinde bir çok araç sürücüsü park halindeki araçlarının üzerine evlerinde bulunan battaniye, halı, kilim gibi ürünleri örterek önlem alırken, bazı sürücülerin de araçlarını dolu hasarı oluşmaması için kartonla kapladıkları görüldü.



Araçlar zarar görmesin diye Kapalı Pazar Yerini açtılar

Gönen ilçesinde ise muhtemel dolu yağışında araçların zarar görmemesi için Gönen Belediyesi kentte bulunan Kapalı Pazar Yerini araç sahipleri için açarak araçların buraya park edilmesini sağladı.

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