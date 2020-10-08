Vali Şıldak, okullarda alınan pandemi önlemlerini inceledi Vali Şıldak, öğrencilerle buluştu

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Karesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Maske, mesafe ve temizlik başta olmak üzere sağlıkla ilgili önlemlerin sıkı bir şekilde alındığı okullarda tedbirleri inceleyerek, Korona virüs pandemisi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime başlayan Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri ile okul öncesi ve 1. sınıflarla bir araya geldi.

"Pandemi kurallarına riayet edin"

Vali Şıldak programına ilk olarak Karesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başladı. Burada matbaa bölümü, gıda teknolojisi bölümü ve elektrikelektronik teknolojisi bölümlerini ziyaret ederek öğrenciler tarafından geliştirilen projeler hakkında bilgi aldı. Matbaa bölümünde kullanılan cihazlar, yapılan baskılar, gıda bölümü laboratuvarında yapılan testler ve ayrıca elektrikelektronik bölümünde geliştirilen droneörümcek robot gibi çalışmalar hakkında öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, kendi alanında başarılı bir okulda olduklarını ve bunu iyi değerlendirmelerini söyledi. Pandemi kurallarına dikkat ederek okula gelmeye devam etmelerini, kendilerini daha da geliştirerek yeni projeler yapmalarını dile getirerek yeni eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Vali Şıldak, "Öğrencilere derslerine ve kurallara uyun öğüdü"

Vali Şıldak buradaki programın ardından Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi, öğretmenler ve minik öğrencilerle sohbet etti. Sınıflarında ziyaret ettiği minik öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak derslerine iyi çalışmaları ve kurallara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu. Pandemi tedbirleri kapsamında okul öncesi ve 1. sınıflar dışında EBA üzerinden eğitim gören öğrenciler ile gerçekleştirilen canlı derse de katılan Vali Şıldak öğrencilerle sohbet etti. Derslerini aksatmadan takip etmelerini söyleyerek zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Vali Şıldak’ın ziyaretinde Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü eşlik ettiler.

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