BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor

İHA

BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Balıkesir Üniversitesinin de ortakları arasında yer aldığı “İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM)” isimli ArGe projesinde çalışmalar devam ediyor.
13 Ocak 2020 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığınca düzenlenen törenle imzalanan projede PolonomSelviTech iş ortaklığı ana yüklenici olarak yer alırken, Balıkesir Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi alt yüklenici olarak yer alıyor.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak her alanda milli ve yerli duruş göstererek çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Proje kapsamında diğer ortaklarla eşgüdüm içerisinde üniversitemiz akademisyenlerinin yürüttüğü çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Proje başarıyla tamamlandığında ülkemiz için stratejik öneme sahip bir alanda üniversitemizin de imzası bulunacak. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve 2020 yılı başında imzaları atılan 17 ArGe projesi arasında Balıkesir Üniversitesi olarak yer almak bizler için gurur verici” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pazan, ragbi için Balıkesir'de
YEREL HABERLER Başkan Pazan, ragbi için Balıkesir'de
Vali Şıldak, okullarda alınan pandemi önlemlerini inceledi Vali Şıldak, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Şıldak, okullarda alınan pandemi önlemlerini ...
İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan’a destek
Itfaiye ekipleri hayvanları son anda kurtardı
YEREL HABERLER Itfaiye ekipleri hayvanları son anda kurtardı
Vali Şıldak'tan Güvenlik güçlerine teşekkür
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan Güvenlik güçlerine teşekkür
Araç sahipleri dolu yağışına hazırlıklı Araçlar zarar görmesin diye Kapalı Pazar Yerini açtılar
YEREL HABERLER Araç sahipleri dolu yağışına hazırlıklı Araçlar zarar ...
Bu pekmezin tadına doyulmuyor Pekmez Sındırgı'da doğal yöntemlerle üretiliyor
YEREL HABERLER Bu pekmezin tadına doyulmuyor Pekmez Sındırgı'da ...
Edremit’te polis alarmda
YEREL HABERLER Edremit’te polis alarmda
Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine ...
Edremit’te elektrik trafosu patladı, pano aracın üstüne devrildi Trafonun patlaması ile mahalle elektriksiz kaldı
YEREL HABERLER Edremit’te elektrik trafosu patladı, pano aracın ...
AK Parti’den gündem değerlendirmesi AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem umutlu: “Küçük hesaplar peşinde koşan bir zihniyet” Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Gurup Sözcüsü Murat Tuna: “Buraya içkili yer ruhsatı vermek yanlış”
YEREL HABERLER AK Parti’den gündem değerlendirmesi AK Parti Edremit ...
Burhaniye sahilleri temizlendi
YEREL HABERLER Burhaniye sahilleri temizlendi
Edremit'e değer katacak projeler anlatıldı Çelebi, Edremit'in projelerini anlattı
YEREL HABERLER Edremit'e değer katacak projeler anlatıldı Çelebi, ...
MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu isminin verilecek olmasına tepki
YEREL HABERLER MHP Grubundan gençlik merkezine Cahit İnceoğlu ...
Yük servis asansörü koptu, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yük servis asansörü koptu, 1 kişi yaralandı
Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı
YEREL HABERLER Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı
Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı
YEREL HABERLER Antandros sikkesi 1785 yıl sonra yeniden basıldı
Balıkesir'de iş kazasında bir işçi öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de iş kazasında bir işçi öldü
Balıkesir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yağmur giderine düşen koyunu itfaiye kurtardı
Burhaniye’de arıcılık kursuna kadınlardan ilgi
YEREL HABERLER Burhaniye’de arıcılık kursuna kadınlardan ilgi
Fıstık çamının yaprağından gübre, çiçeklerinden bal, kökünden mantar oluyor
YEREL HABERLER Fıstık çamının yaprağından gübre, çiçeklerinden bal, ...
Manyas’ta öğrenciler salça üreterek para kazandı
YEREL HABERLER Manyas’ta öğrenciler salça üreterek para kazandı
Balıkesir’in 10 bin yılık geçmişi gün yüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Balıkesir’in 10 bin yılık geçmişi gün yüzüne çıkacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X