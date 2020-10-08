BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Balıkesir Üniversitesinin de ortakları arasında yer aldığı “İşbirlikçi Robotlar ile Otonom Keşif, Güdüm ve Seyrüsefer (ROBOTİM)” isimli ArGe projesinde çalışmalar devam ediyor.

13 Ocak 2020 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığınca düzenlenen törenle imzalanan projede PolonomSelviTech iş ortaklığı ana yüklenici olarak yer alırken, Balıkesir Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK BİLGEM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi alt yüklenici olarak yer alıyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak her alanda milli ve yerli duruş göstererek çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtirken, “Proje kapsamında diğer ortaklarla eşgüdüm içerisinde üniversitemiz akademisyenlerinin yürüttüğü çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Proje başarıyla tamamlandığında ülkemiz için stratejik öneme sahip bir alanda üniversitemizin de imzası bulunacak. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve 2020 yılı başında imzaları atılan 17 ArGe projesi arasında Balıkesir Üniversitesi olarak yer almak bizler için gurur verici” dedi.

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