Vali Şıldak’dan kapalı alan uyarısı

Vali Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığı Covid19 Ek Tedbirleri Genelgesi uyarınca, 81 İl’de eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde "Sağlık İçin Hepimiz İçin Denetim" sloganıyla, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla denetimlere katıldı. Karesi İlçesindeki Eski Kuyumcular Mahallesi’ndeki iş yerlerde yapılan denetimleri izleyen Vali Hasan Şıldak, vatandaşlarla da bir araya gelerek koronavirüs için alınan tedbirlere uyulması yönünde uyarılarda bulundu.



Yapılan denetimlerin vatandaşları ve iş yerlerini bilinçlendirmek amacını taşıdığını söyleyen Vali Hasan Şıldak, tedbirlere ısrarla uymayan kişi ve işyerlerine cezai işlemlerinde uygulandığını ifade etti. Vali Hasan Şıldak havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda sosyal mesafe denetimlerinin sıklaştırılacağı uyarısında bulunarak, son dönemde yaşanan vaka artışlarının mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi. Vali Şıldak il merkezindeki kırsal mahallelerdeki karantina uygulamalarını da değerlendirerek, vaka sayılarının artmaması için önlem aldıklarını kaydetti.



“Denetimlerimiz 7/24 devam ediyor”

Pandemi döneminde salgının artmaması için alınan tedbirlerin denetimlerini izleyen Vali Hasan Şıldak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ülke genelinde “Sağlık için, hepimiz için denetim” çalışmasını yürütüyoruz. İlimizin bütün ilçelerinde yine kaymakamlarımızın koordinasyonunda bugün yine alandayız. Zaten denetim çalışmalarını hiç aksatmıyoruz. 7 gün 24 saat prensibine göre çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu gün eş zamanlı denetimde daha çok farkındalık oluşturma, bu konuya ilişkin mesajlarımızı verme konusunda bir fırsat olarak değerlendirip bunu gerçekleştiriyoruz.



“Rehavete kapılma lüksümüz yok”

Biliyorsunuz ben hiçbir zaman ilimizin tam anlamıyla vaka sayılarına ilişkin iyiye gittiği yönünde, çok iyi olduğumuz yönünde hiçbir açıklamam olmamıştır. Ya “tırmanıyoruz, çıkış trendindeyiz” şeklinde açıklamalarda bulundun veya “yatay bir seyir izliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunduk. Rehavete kapılma lüksüne kesinlikle ihtiyacımız yok, böyle bir durum yaşamayalım istiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza mesajımız; son günlerde Balıkesir ilinde tekrar bir yükseliş yaşamaktayız. Bu konuda ben bütün vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu işin hakikatten şaka olmadığı ve gerçekten bu işin can yaktığı, insanları üzdüğü ve ölümlere sebep olduğu gerçeğinden hareketle bütün kamuoyumuz lütfen dikkatli olsun. Bütün esnafımız, iş yerlerimiz dikkatini elden bırakmasın. Özellikle temaslı kişilerin, hastalık çıkışı olan vakaların yakınında bulunan kişilerin aile içi ilişkilerinde yakınlarıyla münasebetlerinde kesinlikle izolasyonda kalmalarını istiyoruz.



“Vaka temaslıların aile içinde izolasyonu önemli”

Vakaların çıkışı incelendiğinde maalesef birkaç gün önceki vakaların temaslarının, aynı ailede, aynı evde kalmaları söz konusu olduğu için bunların ilişkilerine, irtibatlarına ve mesafe kuralına dikkat etmemesinden kaynaklı bu aile çevresinde yaygınlaşan vaka durumlarıyla karşılaşıyoruz. Bu da sayının yükselmesine sebep oluyor. Lütfen olayı hafife almayalım. Her temaslı kişi risk taşır. Bu vatandaşlarımızın önceden yaşadığımız dışarıya çıkma, izolasyon kuralını ihlal etme durumlarına artık rastlamıyoruz. Bu son derece azaldı. Çünkü bilindiği gibi ülke genelinde bu konuda yurt uygulaması başladı. Bu insanlarımızı yurtta biz misafir ediyoruz. Bu sayede tedbir olarak uyguladığımız bu metotla bu kuralın ihlalinde bir düşüş yaşadık ve şu an yurdumuzda kalan sayısı 20’li rakamlara düştü. Ancak bunun karşısında bu defa başka bir riskle karşılaştığımızı görüyoruz. Temaslı kişiler, vaka etrafında veya temaslı olmasa da vakanın yakınında bulunan kişilerin hastalığa tutulması, kendilerinin vakaya dönüşmesi söz konusu oluyor. Hastalık böyle bir seyir izliyor. Hep söylenen gerçek doğru çıkıyor. Yani mesafe bu işin temel kuralı, fiziki mesafeye uyulması temel kural. Lütfen mesafeyi hayatımızın temel kuralı haline getirelim. İkinci planda da maske var, maske de olmazsa da olmaz. Bütün vatandaşlarımız evinden çıktığı andan itibaren maskesini taksın, sokakta, caddede, bulunduğu mekanda maskeli vaziyette bulunsun. Kendisini de korusun, karşısında ve çevresinde bulunan insanları da korusun.

“Hastalık bizden güçlü değil”

Denetimlerimiz aynı kararlılıkla, aynı tempoyla devam edecek. Denetimlerdeki amaç insanlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, kurallara uymalarını sağlamaktır. Ama kurallara uyma noktasında bir direnme, bir itiraz söz konusu olduğunda bu konuda da müeyyide uygulamaktan, cezai işlem yapmaktan kaçınmıyoruz. Bu tutumumuz, bu kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor. Bu itibarla biz eğer toplumdaki her bir vatandaşımızın kurallara tam olarak uymasıyla ancak hastalıktan kurtulabileceğimiz gerçeğinin altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum. Evet, hastalık bizden daha güçlü değil. Bizim irademiz; samimi irademiz gerçekleşirse gönülden bir şekilde sokaktaki bu denetim ekiplerimize, polisimize, jandarmamıza, sağlık personelimize destek olursak, onların fedakarca çabalarını, tutumlarını görmezden gelmezsek biz bu hastalıktan kurtuluruz. Bu konuda Balıkesir halkına güveniyorum, vatandaşımızın duyarlılığına güveniyorum. Lütfen çevremizde duyarlılık zincirini geliştirelim. Duyarlı olmayan vatandaşlarımızı uyaralım. Duyarlılık taşımayan, kurallara uymayan işletmelere gitmeyelim, kalabalık ortamlara girmeyelim. Kalabalık ortamlarda zorunlu olarak bulunmamız gerekiyorsa buradaki işimizi en kısa sürede bitirip oradan ayrılalım. Mesela Pazar yerlerinde uzun süre kalmayı önermiyoruz. En kısa sürede pazarımızı, alışverişimizi tamamlayıp bu ortamdan ayrılmamız lazım.

“Kapalı alanlarda sosyal mesafe denetimleri sıklaşacak”

Artık sonbahar aylarını yaşıyoruz. Bundan sonra artık yavaş yavaş hava şartları değişecek. Bu havaların sıcaklığını kaybetmesiyle birlikte artık açık mekanlardaki işletmelerin dış mekanlarındaki oturma alanları tamamen içeriye taşınacak ve iç ortamlarda sıkışıklık, mesafe kuralının ihlaline biz yine izin vermeyeceğiz. Bu konuda da işletmelerimizi, ilgili esnaflarımızı şimdiden uyarmak istiyorum. Aynı mesafe kuralları kapalı ortamlarda çok daha titiz bir şekilde takip edilecek, denetlenecek ve insanlarımızın bu ortamlardan hastalık kapmalarını, bulaş kapmalarını önlemeye çalışacağız. Bu konuda duyarlılık ve anlayış bekliyoruz.

“Halkımız üzerine düşen sorumluluğu göstersin”

Sanayi işletmeleri ve çok sayıda işçinin çalıştığı kurumlarla ilgili de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bazı işletmelerde, bazı sanayi kuruluşlarında, imalat yapılan yerlerde maalesef vaka çıkışları yaşıyoruz. Bu da hızlı bir yayılma ile birlikte vaka sayılarında artış getiriyor. Bu konuda da tedbirler uyguluyoruz. HES kodu uygulamamız devam ediyor. İşletmelere daha önce yaptığımız güvenli üretim ve güvenli hizmet belgesi almaları korusundaki çağrılarımızı da tekrarlıyoruz. Bütün vatandaşlarıma sağlık diliyorum, anlayış beklediğimizi, duyarlılık beklediğimizi ve her bir vatandaşımızın bu duyarlılığa, bilince sahip olmadan bizim başarma şansımız yok. Lütfen herkes kulak versin, herkes üzerine düşen sorumluluğu göstersin. Balıkesir halkından tek beklentimiz budur.

“Vakaların çoğaldığı iki kırsal mahallede karantina uyguluyoruz”

Şu anda ilimizin Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra ve Ovaköy kırsal mahallelerimizde karantina uygulamasına geçtik. Karantina uygulaması buralardaki vakalar tamamen sönene kadar devam edecek. Bu uygulamaları yaparken tarımsal faaliyetlerin aksamamasına özellikle itina gösteriyoruz. Buralarda ikamet eden vatandaşlarımızdan da yine anlayış ve sabır bekliyoruz. Çünkü her iki yerleşim yerimizde de, kırsal mahallemizde de vaka sayıları oldukça yüksek. Bir de tabi bunların temaslıları olan kişiler var. Her iki grubu topladığımızda çok çok farklı hane ve sokaklarda ikamet ettikleri için böyle bir uygulama yapma zorunluluğu hasıl oldu. İnşallah yeni karantina tedbirlerine ihtiyaç kalmadan süreci devam ettiririz diye düşünüyorum. Hep ifade ettiğimiz gibi süreç çok uzun soluklu bir mesafe koşusu. Burada herkes üzerine düşeni yaparsa daha iyi, daha sağlıklı günlere daha çabuk ulaşırız diye temennide bulunmak istiyorum.”

