Sahte altın zincir verip; 5 Cumhuriyet, bir de yarım altın alan zanlı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte altın zincir verip; 5 Cumhuriyet, bir de yarım altın alan zanlı kamerada

DHA

Sahte altın zincir verip; 5 Cumhuriyet, bir de yarım altın alan zanlı kamerada


Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, kuyumcuya sahte altın zincir vererek yerine 5 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altın alan şüpheli kaçtı. Dolandırıcılık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
Kadıköy Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya gelen 1 kişi, 5 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu Volkan Yıldırım, altınların 16 bin 850 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine 22 ayar altın kolyeyi veren şüpheli, altınları alarak uzaklaştı. Altın kolyeyi atölyeye gönderdiğinde sahte olduğunu anladıklarını belirten Yıldırım, şikayetçi oldu. Zinciri almadan önce solüsyon ile kontrol ettiğini ancak sahte olduğunu anlamadığını söyleyen Yıldırım, "İş yerine 1,80-1,85 boylarında birisi geldi. 5 tane Cumhuriyet altını ile bir de yarım altın alacağını söyledi. Hesapladım, 16 bin 850 civarı tuttu. Ondan sonra zinciri çıkarttı. Zincirini hesapladım. Kontrol ettim, damgası dahi vardı. Solüsyonla kontrol ettiğimde yine gerçek çıkıyordu. Sonrasında tartma işlemini yaptım. Üstüne 450 lira daha verdim. Sonrasında iş yerinden çıktı. Zinciri atölyeye gönderdim. Orada yapılan kontrolde sahte çıktı. Sonrasında komşu esnafın güvenlik kameralarına baktığımızda, kaçarak uzaklaştığını gördük. Virüs nedeniyle yüzünde maske vardı. Gelen kişinin gözlüklerini de hiç çıkarmadığından dolayı yüz mimiklerini de göremediğim için hiç şüphelenmedim. Biz yandık başka esnaf yanmasın, dikkat etsinler'' dedi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İhbar üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, şüphelinin kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-10-08 17:46:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
Anız yakanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Anız yakanlara ceza yağdı
Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Dolu önlemi kedilere yaradı
YEREL HABERLER Dolu önlemi kedilere yaradı
Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu Hünerli ellerden online satış
YEREL HABERLER Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu Hünerli ...
Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin yıldönümü kutlandı
Burhaniye’de motosikletlere gece denetimi
YEREL HABERLER Burhaniye’de motosikletlere gece denetimi
Vali Şıldak’dan kapalı alan uyarısı
YEREL HABERLER Vali Şıldak’dan kapalı alan uyarısı
Havran’da gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi sürecine hazırlıyor
YEREL HABERLER Havran’da gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi ...
Sabri Uğur parkı ve Millet Kıraathanesi hizmete açılıyor
YEREL HABERLER Sabri Uğur parkı ve Millet Kıraathanesi hizmete ...
Erdek Adliye binası yetersiz kalıyor
YEREL HABERLER Erdek Adliye binası yetersiz kalıyor
Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar yerlerine akın etti
YEREL HABERLER Dolu korkusu yüzünden sürücüler kapalı pazar ...
Burhaniye’de beyin kanamasından hayatını kaybeden müezzin toprağa verildi
YEREL HABERLER Burhaniye’de beyin kanamasından hayatını kaybeden ...
Dursunbey OSB’de yerli ve milli RES üretilecek
YEREL HABERLER Dursunbey OSB’de yerli ve milli RES üretilecek
BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER BAÜN destekli “Robotim” Ar-Ge Projesi devam ediyor
Başkan Pazan, ragbi için Balıkesir'de
YEREL HABERLER Başkan Pazan, ragbi için Balıkesir'de
Vali Şıldak, okullarda alınan pandemi önlemlerini inceledi Vali Şıldak, öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Şıldak, okullarda alınan pandemi önlemlerini ...
İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER İvrindi belediye meclisinden Azerbaycan’a destek
Itfaiye ekipleri hayvanları son anda kurtardı
YEREL HABERLER Itfaiye ekipleri hayvanları son anda kurtardı
Vali Şıldak'tan Güvenlik güçlerine teşekkür
YEREL HABERLER Vali Şıldak'tan Güvenlik güçlerine teşekkür
Araç sahipleri dolu yağışına hazırlıklı Araçlar zarar görmesin diye Kapalı Pazar Yerini açtılar
YEREL HABERLER Araç sahipleri dolu yağışına hazırlıklı Araçlar zarar ...
Bu pekmezin tadına doyulmuyor Pekmez Sındırgı'da doğal yöntemlerle üretiliyor
YEREL HABERLER Bu pekmezin tadına doyulmuyor Pekmez Sındırgı'da ...
Edremit’te polis alarmda
YEREL HABERLER Edremit’te polis alarmda
Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Kayalıklara kaçan keçiyi itfaiye indirerek sahibine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X