Ayvalık’ta 200 kişilik futbol ordusu

Ayvalıkgücü Belediyespor Altyapı Futbol Okulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin kulüp başkanı Suat Taş ve antrenörlerden bilgi aldı. Başkan Ergin, “Ayvalıklı çocukların spora olan merakı hepimizi umutlandırıyor” dedi.

Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde futbol okulu, Hüsnü Uğural Stad’ında ise yarışmacı grupların çalıştığı okul bünyesinde 120, yarışmacı gruplarda lisanslı 80 olmak üzere 200 futbolcuyu kucaklayan ve geleceğe hazırlayan antrenör Abidin Can, “Öncelikli hedeflerimizden biri çocukları günümüzün teknolojilerinden uzak tutarak, grup çalışmasını sevdirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek, aidiyet duygusunu yaşatmak, yaşadığı yeri sahiplendirmek. Bunun ardından bu gruplardan yetenekli öğrencileri bulup yetiştirmek ve lisanslandırmak, yani yarışmacı gruplara göndermektir” dedi.

Okulun daha emekleme döneminde olduğunu, beş yıl sonra meyvelerini almaya ve emeklerinin karşılığını görmeye başlayacaklarını vurgulayan Abidin Can, pandemi öncesinde Balıkesir’de birincilik ve ikincilik gibi başarılarının bulunduğunu söyledi.

Ekip arkadaşları Fikret Yılmaz ve Deniz Çolak ile birlikte öğrencileri sevgi disiplini altında geleceğe hazırladıklarına değinen antrenör Can, “Geçen yıl amatör spor kulüpleri federasyonlarında Balıkesir TÜFAD’ın düzenlediği bölge karmasına altı oyuncumuzu verdik. Bu da bizim için çok onur verici bir durumdu. Antalya’da turnuvalara gideceklerdi ancak pandemi nedeniyle katılamadılar. Çalışmalarımızda bize destek veren Ayvalıkgücü Belediyespor Futbol Şubesi altyapı sorumlusu Mustafa Büberci’ye ve bizim için en büyük itici güç olan, maddi ve manevi varlığımız Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu desteğini alacağımız başarılar ile taçlandıracağız. Bize güvenerek çocuklarını arkalarına bile bakmadan teslim eden anne ve babalara da çok teşekkür ediyoruz, onlar da beş yıl sonra çocuklarıyla gurur duyacaklar” diye konuştu.

