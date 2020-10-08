Balıkesir MYO uzaktan eğitime hazırlanıyor

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulunda 20202021 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında gerçekleştirilecek uzaktan eğitim süreci ile ilgili hazırlıklar hızla devam ediyor. Hazırlıklar kapsamında; öğretim elemanlarının uzaktan eğitim sistemine kolaylıkla uyum sağlaması, derslerin zamanında ve verimli bir şekilde yapılabilmesi, yeni kayıt olan öğrenciler ile diğer öğrencilerin derslere zamanında kayıt olup online verilen dersleri takip etmesi esnasında karşılaşabilecekleri olası sorunların çözümünde gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi için bir dizi seminer ve etkinlik düzenlendi. Seminerlere başta Balıkesir MYO’da görevli öğretim elemanları olmak üzere, okulda ders veren bütün öğretim elemanları katıldı.



28Eylül2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen hazırlık seminerlerinin açılış konuşmasını Balıkesir MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı yaptı. Balıkesir MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nisa Şahin ile Öğr. Gör. Abdullah Akay tarafından verilen seminerlerde, öğretim elemanlarına derslerin içeriklerinin nasıl oluşturulacağı, derslere öğrencilerin katılımının nasıl sağlanacağı, dersin yayın akışının nasıl düzenleneceği, uzaktan eğitim programının nasıl kullanılacağı ve online sınavların nasıl yapılacağına dair gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ardından öğretim elemanlarının katılımıyla Balıkesir MYO Müdür Yrd. Öğr. Gör. Engin Bozacı, Öğr. Gör. Murat Saran ile Öğr. Gör. Özlem Erdil Toraman tarafından online ve senkronik olarak Microsoft Teams programında örnek dersler, farklı araç gereçlerin kullanımı ve farklı yöntemlerle anlatıldı. Verilen eğitimle; beyaz tahta, grafik tablet, mousepen gibi uzaktan eğitimde kullanılan araç ve yöntemler hakkında bilgiler paylaşıldı. Etkinliklerde ayrıca akademik personelin, dersleri daha etkili ve daha verimli hale getirmede kullanabilecekleri metotlar ve ders araçgereçleri üzerinde duruldu.



Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Balıkesir MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı; ders anlatımının ve ders yayın akışının gerçeğe uygun şekilde yapılabilmesi için okul bünyesinde 14 adet stüdyo sınıf oluşturulduğunu belirtti. Özsarı, isteyen öğretim elemanının yeni oluşturulan stüdyo sınıflarda derslerini canlı olarak anlatabileceklerini ve derslerin öğrenciler tarafından online olarak rahatlıkla takip edilebileceğini söylerken; “Uzaktan eğitim programı ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici etkinliklere katılan üniversitemiz akademik personeli, verilen eğitimlerin kendileri açısından ufuk açıcı olduğunu ve 12 Ekim 2020’de başlayacak olan eğitimöğretim dönemine kendilerini daha hazır hissettiklerini ifade ettiler” dedi.

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