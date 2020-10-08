Havran’da gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi sürecine hazırlıyor



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de Havran ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde bir araya gelen gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi sürecine hazırlamaya başladı. İşe, Seyit Onbaşı İlkokulu'ndan başlayan gönüllü gençler okul bahçesinin duvarlarını boyarken, sosyal mesafeli oyunlar için çizgiler çizdi ve uyarı yazıları yazdı.

Havran İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmalara Edremit Gençlik Merkezindeki gençler de destek verdi. Seyit Onbaşı İlkokulu'nun bahçesinde çalışma yapan gönüllü gençler, okul bahçesine sosyal mesafeli oyunlar çizerken, bahçe duvarlarını boyadı ve uyarı yazıları yazdı. Okul bahçesindeki çalışmalara Havran Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile Havran Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdurdrahman Beştaş ve Okul Müdürü Hasan Çam da katıldı.

Gönüllü gençlere teşekkür eden Müdür Söbüoğlu, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs nedeniyle okullarda önlem alıyoruz. Okullarımızda birinci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. İleriki günlerde diğer sınıflarda başlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Edremit Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler okullarımızda çalışma başlattı. Güzel bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışma sonucu okullarımızın bahçeleri renkleniyor. Mesafeli oyun ayanları oluşturuluyor. Uyarı yazıları yazılıyor. Burada görev alan gençlerimize ve buna öncülük yapan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdurhahman Beştaş´a teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okul bahçelerinde daha güzel oyunlar oynayabilecekler" dedi.

Edremit Gençlik Lideri Selma Gültekin Kapar da, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri olarak 'Merkezim her yerde projesi' kapsamında başta köy okulları olmak üzere okulları gezmeye başladık. İhtiyacı olan okullarımıza bu pandemi sürecinde sosyal mesafeli oyun alanları hazırlıyoruz. Okul bahçelerini renklendiriyoruz. Uyarı yazıları yazıyoruz. İnşallah, bütün okul bahçelerini güzelce boyayacağız" dedi.

Üniversite öğrencisi Elif Serbestoğlu ise, "Bugün Seyit Onbaşı İlkokuluna geldik. Burada gönüllü olduk. Çocuklarla birlikte oyunlar oynadık. Onlara yeni oyun alanları çizdik. Güzel bir çalışma oldu. Bütün üniversiteli arkadaşlarımı bu çalışmalara katılmaya davet ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Sefer TALAY

2020-10-08 18:27:13



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