Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 18 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-10-09 09:29:42



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