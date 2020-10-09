Meslek liseliler ev tipi salça yapıp, para kazanıyorlar



Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinde bulunan meslek lisesinin öğrencileri, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak ürettikleri ev tipi salçaları, satışa sunuyor. Öğrenciler hem salça yapımına uygulamalı olarak öğreniyor, hem de ürettikleri salçalardan para kazanıyor.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Salur Mahallesi´ndeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi öğretmen ve öğrencileri, insanların doğal ve katkısız ürünlere yönelmesi üzerine geleneksel yöntemlerle ev tipi karışık salça üretimine karar verdi. Öğrenciler, tarladan topladıkları biber ve domatesten kaynatma ve güneşte kurutma yöntemiyle 1300 kavanoz ev tipi salça üretti. Öğrenciler, bu pilot üretim ile birlikte hem salça yapımını uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldu, hem de ürettikleri salçadan numuneler alarak salça analizlerini laboratuvar ortamında inceleme şansı yakaladı. Öğrenciler, salça yapımı ile başladıkları geleneksel gıda üretimi için, reçel, gömbe, acuka, tarhana, erişte, sirke, turşu gibi ürünler ile devam etmek istediklerini dile getirirken, amaçlarının da tüketicilere sağlıklı ürünler sunmak olduğunu belirtti.

Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç da, Gıda Teknolojileri Alanı´ndan 15 öğrencinin kendi ürettikleri bu ürünlerin kilosunu okul olarak 25 liradan satışa sunduklarını, bir kısmını sattıklarını, öğrencilerin de bu yöntemle döner sermayeden para kazandıklarını ifade etti. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2020-10-09 11:15:04



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