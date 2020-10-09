İtfaiyeden kedi operasyonu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Bandırma'da itfaiye ekipleri çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. Atatürk ve İnönü caddelerinin kesiştiği kavşakta bulunan 30 metre yüksekliğinde bir ağaca çıkan ve çıktığı ağaçtan inemeyen kediyi vatandaşlar fark etti. Durumu itfaiyeye haber veren vatandaşların ihbarına gelen ekipler mahsur kalan kediyi ağaçtan indirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.