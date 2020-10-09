Jandarmadan servis sürücülerine eğitim

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Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde 245 okul servisi şoförüne trafik konusunda bilgilendirme eğitimi yaptı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının teknik donanımları hakkında bilgilendirmek, okul taşıtı ve servis araçlarının karışacağı trafik kazalarını azaltmak ve okul taşıtı ile servis sürücülerinde trafik bilincinin oluşması maksadıyla, 18 Jandarma Trafik Timi tarafından “Okul Taşıtı ve Servis Sürücülerine Yönelik Eğitim” verildi. Bu kapsamda ilk olarak Jandarma Trafik Timlerince, 245 okul taşıtı ve servis şoförüne trafik konusunda bilgilendirme yapıldı. Servis şoförlerine eğitim verilmeye devam edileceği açıklanandı.

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