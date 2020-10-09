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AK Parti Altıeylül’de kongre heyecanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Ermenistan, PYD ve PKK teröristlerini Karabağ'a gönderdi haberlerine rağmen CHP'den ses çıktı mı?"

İHA

AK Parti Altıeylül’de kongre heyecanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Ermenistan, PYD ve PKK teröristlerini Karabağ'a gönderdi haberlerine rağmen CHP'den ses çıktı mı?"

Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı’nda kongre heyecanı yaşandı. Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Mulis’in tekrar seçildiği kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Hamza Dağ, Azerbaycan üzerinden muhalefete yüklendi.
Balıkesir AK Parti Altıeylül İlçesi Olağan 3. Kongresi gerçekleştirildi. Partililer, kongre salonuna pandemi kurallarına uygun olarak ve ateş ölçümü yapılarak alındı. İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin divan başkanlığına seçildi. Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kongre sürecinde seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2013’de teşkilatımız kurulduğunda hemen genel seçim ve ardından da 7 tane seçim geçildi. Karesi’de, Altıeylül’de tatlı rekabetle her seçimde oylarını arttırarak yollarına devam ettiler. O günlerden bu güne bizleri hiç yalnız bırakmayan simalar var. Bazı arkadaşlarımız vardı ki sabah namazında yanımıza gelirlerdi 45 gün boyunca yanımızdan ayrılmadılar. Seçim bitti, o arkadaşları bir daha görmedik. Bir sonraki seçimde o arkadaşlar gene yanımızdaydı. Allah o arkadaşlarımızdan razı olsun" dedi.
Başkan Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Bir belediye, yaptığı hiçbir işi teşkilatı olmadan anlatamaz. Yaptığı hiçbir işi de düzgün yapamaz. Mahalle temsilcimizden, il başkanına kadar gerçek bir bilgiye dönüşerek size bir bilgi akışı oluyor. O bilgi akışını iyi yorumlarsa yöneticiler onlar sonuca gidebiliyor. Her birinizin yaptığı iş çok değerli. Tarih yazarken Cumhurbaşkanımız, hamdolsun ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum."

Dağ’dan birlik beraberlik mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, birlik beraberlik mesajı verdiği konuşmasının ilk bölümünde partililere hitap etti. Dağ, "İlçe kongrelerimizin Türkiye’de yavaştan sonuna geliyoruz. İlçe kongrelerimiz salgın sebebi ile birkaç kez ertelenme ile hem de delege üzerinde geçirdik. Bugünleri yaşıyoruz, bu partinin tabanında bir şey mi değişti? Balıkesir merkezinde bulunan AK Parti’ye gönül verenlerle bugün bizi yönetenler arasında bir farklılık mı oluştu diye bakıyoruz? 10 yıl önce bu salonda nasıl bir görüntü varsa bugün de aynı görüntü var. 10 yıl önce insanlar bizden ne istiyor idi ise bugün de aynı cevabı veriyoruz. Değişen biz değiliz, değişen başkaları. İçlerine fesatlık damarı girmiş. Kurdun ağacı yemesi gibi içini yiyor. Bugün salonda bulunan her kardeşimiz, AK Parti’nin her bir yerindeki kardeşimiz, dikkat edeceği şey siyaset arenası ve sahnesi. Şeytanın biraz fazla gezdiği yer. İnsanın içine bir iyilik tarafı verilmiş bir de fesatlık, kötülük tarafı verilmiş. Biz kötülük tarafını tercih etmeyeceğiz" dedi.
Dağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgın sürecinden sonra Temmuz gibi bir gündem oluştu. Acaba erken seçim olacak mı? Biz seçimler tam zamanında yapılacak dedik. Bu erken seçim ile ilgili gündem oluşturanlar, salgın sonrası Türkiye’nin ne kadar rahat bir sürece gireceğini gördükleri için bunu oluşturuyorlar. Pandemi sürecini olumlu şekilde geçiren bir ülkenin önüne nasıl geçecekler? Çin’den Hindistan’dan vazgeçmiş yatırımcılar nereye gidecekler? Muhalefetin erken seçimi ve darbeyi gündeme getirmesinin en önemli sebebi budur. Bir adım öteye geçerek ’erken seçimi istiyoruz’ diyorlar."
Hamza Dağ, Azerbaycan'ı da gündemine aldı. Dağ, "90'lardan bu yana Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar var. Birkaç saldırı yaptı Ermenistan. Bu sefer, hiç beklemediği bir Azerbaycan ile karşılaştı. Yıllar Azerbaycan'ı askeri ve ekonomik olarak büyütmüştü. Aslında bir şey daha var. Uluslararası destek veren ülkelerin ve Türkiye'nin varlığı. Güç mutlaka önemli. Uluslararası alanda kem küm edenler olursa arkasını getiremezsiniz. Biz şartsız olarak Azerbaycan ile beraberiz. Hayretler içinde kaldığımız açıklamalar da oluyor. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı; 'Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor', 2'ncisi de 'cihatçıları oraya gönderiyor.' Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA, İHA konusunda yardımı gizli değil. Azerbaycan da ülke. İki ülke arasında alışveriş yapılabilir. Azerbaycan ve bizim elimizi zayıflatacak doğru olmayan iddialar oldu. Gerçek konularda sesleri çıkmıyor. Ermenistan'da PYD ve PKK teröristlerini Karabağ'a gönderdi haberlerine rağmen CHP'den ses çıktı mı? Hiç haber gördünüz mü? CHP Genel Başkanı böyle bir hususa değindi mi? Ağzını bile açmıyorlar. Bunların iki yüzlülüğünü ortaya koyan bir nokta. İktidarda bunlar olmuş olsa idi oradaki soydaşlarımız neyle karşı karşıya kalırdı her şey ortada. Biz birçok alanda mücadele yapıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Altıeylül kongresinde oylamaya geçildi. Mevcut başkan olan Ömer Mulis, tek aday olarak listesini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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