Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı

İHA

Sabri Uğur adına yapılan park hizmete açıldı

Altıeylül Belediyesi tarafından Rahmetli Sabri Uğur adına Dinkçiler Mahallesi’nde yapılan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’nin açılışı yapıldı. 8 bin 500 metrekarelik yeşil alan içinde bulunan 450 metrekarelik tarihi Baruthane Binası’nın aslına uygun olarak onarılarak yapılan Millet Kıraathanesi öğrencilerin hizmetinde olacak.
Altıeylül Belediye Meclisi’ndeki tüm siyesi partilerin oy birliği ile geçen proje ile yapımına başlanan Sabri Uğur Parti ve Millet Kıraathanesi vatandaşların hizmetine sunuldu. İçinde kütüphane ve toplantı salonlarının da bulunduğu Millet Kıraathanesi, yürüyüş yolları ve oyun alanlarının yer aldığı parkın içinde bulunuyor.
Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’nin açılışına Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Rahmetli Sabri Uğur’un ailesiyle vatandaşlar katıldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı: “Gençliğe yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini bildirdi. Avcı, “Çağ açıp, çağ kapatan, bu milletin en önde gelen liderlerinden Sultan Fatih; “bir şehri inşa ederken gençliği ihmal etmeyin. Bir şehri inşa ederken gençlerinizi de ihya edin” diyor. Onun için biziler Altıeylül Belediyesi olarak gençlerimize yönelik özellikle Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle gençlerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde belediye bünyesinde Gençlik Spor Müdürlüğünü de kurduktan sonra gençlik kulübü, çocuk kulübü, ortaokul, lise ve üniversite konseyi olmak üzere gençlerimize yönelik yoğun çalışmalarla ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan çocuklarımıza dokunmaya çalışacağız. Bizler biliyoruz ki gençliğe yapılan yatırım, bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu ülkede sadece Türk Milleti için önemli değil, sadece mazlum coğrafyalar için önemli değil, adalet arayan bütün milletler için bu millet önemlidir. Onun için bu millete ne kadar güçlü olursa, geçmişte Osmanlı’da gördüğümüz gibi bu millet ne kadar güçlü olursa dünyayı da adalet o kadar tesis etmiş olur. Onun için bizler Cumhurbaşkanımız önderliğinde milletimize hizmet yolunda, milletimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Rahmetli Sabri Uğur Balıkesir’i AK belediyecilikle tanıştırdı”
Balıkesir’de 20042009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Sabri Uğur’un Balıkesir’e büyük hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Hasan Avcı, “Burada Sabri Uğur başkanımıza da ayrı parantez açma gereği duyuyorum. Balıkesir’i ilk Ak Belediyeciliği ile tanıştıran, Balıkesir’e 20042009 yılları arasında çağ atlatan rahmetli Belediye Başkanımızın ismini biz buraya vermek için öncelikle il başkanımız aracılığıyla ailesine teklifte bulunduk. Sağ olsun aileleri bu teklifi kabul ettiler ve bizleri de mutlu ettiler. Bu kararı alırken ben burada Altıeylül ailesinin bir ferdi olmaktan duyduğum gururu hep ifade ediyorum. Bu kararı alırken bunu meclise getirdiğimizde, meclis üyesi arkadaşlarımız parti ayrımı gözetmeksizin oy birliği ile kararı aldık. Dolayısıyla ben buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz”
Yapımı tamamlanan tesis hakkında bilgiler de veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “1909 yılında yapılan Baruthane binası zamanla yıkılmıştır. Harabe halindeyken çelik konstrüksiyonla çatısını yaparak işe başladık. Binanın yıkılmış olan duvarları aslına uygun olarak tamir edildi. Bina içerisinde asma kat şeklinde kütüphane yapılarak, mescit ve toplantı salonu gibi bölümler oluşturup binaya işlevlik kazandırıldı. Toplam 450 metrekarelik bir alanı hizmete sunduk. Çevresinde bulunan 8 bin 500 metrekare peyzaj projesi hazırlanarak içerisinde yürüyüş yolları, oyun alanı, HacivatKaragöz, Keloğlan, Nasrettin Hoca figürleri koyarak güzel bir park oluşturduk. Tabi bu figürleri koyarak sadece görsel oluşturmak değil aynı zamanda çocuklarımıza katkı sunsun düşüncesiyle bu figürlere eğitici özellik katarak aynı zamanda masal, fıkra ve hikaye anlatmalarını sağladık. İnşallah bu yaptığımız yatırımla Dinkçiler Mahallemiz sakinlerine katkı sunmak ve bundan sonra da yaptığımız çalışmaları, eserleri bir bir açarak Altıeylül’ümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sabri Uğur’u unutmadılar.
Hasan Avcı’nın konuşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak birer konuşma yaptı. Konuşmacılar hizmete gider Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi’nin Balıkesir’e hayırlı olsun temennilerinde bulunurken, hayatını kaybeden Sabri Uğur’un da Balıkesir’e yaptığı hizmetlerini anlattı. Açılış töreninde Altıeylül Belediye Başkanı hayatını kaybeden Belediye Başkanı Sabri Uğur'un eşi’ ve kızlarına Sabri Uğur’un portresinin bulunduğu tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Altıeylül’de kongre heyecanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Ermenistan, PYD ve PKK teröristlerini Karabağ'a gönderdi haberlerine rağmen CHP'den ses çıktı mı?"
YEREL HABERLER AK Parti Altıeylül’de kongre heyecanı AK Parti Genel ...
Yuvacıklı RH Bandırmaspor'la anlaştı Orhan Ovacıklı RH Bandırmaspor’da
YEREL HABERLER Yuvacıklı RH Bandırmaspor'la anlaştı Orhan Ovacıklı ...
Burhaniye Belediyesi'ne belediye özkaynaklarıyla yeni asfalt bakım onarım aracı alındı.
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi'ne belediye özkaynaklarıyla yeni ...
Jandarma Kepsut'ta 2 silah yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma Kepsut'ta 2 silah yakaladı
Jandarmadan servis sürücülerine eğitim
YEREL HABERLER Jandarmadan servis sürücülerine eğitim
Manyas’ın meşhur Kazak fasulyesinin hasadı başladı Kazaklardan bu güne taşınan tat
YEREL HABERLER Manyas’ın meşhur Kazak fasulyesinin hasadı ...
Ayvalık’ta yeni arasöz can suyu oldu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan arasöz desteği
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yeni arasöz can suyu oldu Çevre ve ...
İtfaiyeden kedi operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiyeden kedi operasyonu
Ayvalık’ta 18 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 18 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince ...
Balıkesir'de polis aranan 57 şahsı yakalarken, 9 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis aranan 57 şahsı yakalarken, 9 ...
Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de park halindeki otomobil yandı
Meslek liseliler ev tipi salça yapıp, para kazanıyorlar
YEREL HABERLER Meslek liseliler ev tipi salça yapıp, para ...
Balıkesir'de Kadına Şiddet'e karşı önlem toplantısı Vali Şıldak, “Kadına Şiddet Toplumun Kanayan Yarası”
YEREL HABERLER Balıkesir'de Kadına Şiddet'e karşı önlem ...
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
YEREL HABERLER Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Ana su borusu patladı Erdek susuz kaldı
YEREL HABERLER Ana su borusu patladı Erdek susuz kaldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 kaçak göçmeni ...
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
YEREL HABERLER 'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Kazdağları'nda şimşekler ve gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Kazdağları'nda şimşekler ve gökkuşağı görsel şölen ...
Kuzey Ege'de yağmurun ardından gelen görsel şölen
YEREL HABERLER Kuzey Ege'de yağmurun ardından gelen görsel şölen
Erdek'te fırtına
YEREL HABERLER Erdek'te fırtına
Havran'da gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi sürecine hazırlıyor
YEREL HABERLER Havran'da gönüllü gençler okul bahçelerini pandemi ...
Balıkesir MYO uzaktan eğitime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir MYO uzaktan eğitime hazırlanıyor
Ayvalık’ta 200 kişilik futbol ordusu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 200 kişilik futbol ordusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X