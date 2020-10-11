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3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu Şehrin ortasında 120 metre uzunluğunda kabak filizi yetiştirdi Bu kabak uzunluğu ile Guinness Rekorlar Kitabına aday

İHA

3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu Şehrin ortasında 120 metre uzunluğunda kabak filizi yetiştirdi Bu kabak uzunluğu ile Guinness Rekorlar Kitabına aday

Geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir merkeze yerleşen Sağlam ailesi, evinin bahçesine ektiği kabağın şaşkınlığını yaşıyor. Sağlam ailesinin 3 ay önce ektiği kabak filizinin boyu 120 metreyi aşarak evleri sardı.
Geçirdiği ağır trafik kazası sonrası Balıkesir'e yerleşen Şerafettin Sağlam, evinin bahçesinde yetiştirdiği ve evinin balkonu ile demir parmaklıklarda büyüyen ve gün geçtikçe gelişen kabak filizlerini iple bağladı. Sokakta bulunan evlere çivi ve ip ile bağladığı kabak filizleri 120 metreye kadar büyüdü. Sağlam, kabağın tohumlarını Hollanda’dan getirttiği ve bu kabaktan aldığı tohumları geliştireceğini belirterek, isteyen vatandaşlara bu kabak tohumlarını verebileceğinin söyledi. Şu anda evinde ve sokakta gelişen kabak filizin uzunluğunun dünyada ve Türkiye’de olmadığını iddia eden Sağlam, bu kabak filizinin uzunluk olarak Guinness Rekorlar Kitabına girebileceğini iddia etti. Şerafettin Sağlam, bahçesinde geliştikçe büyüyen kabak filizlerinde ortalama 4 ile 5 kilogram büyüklüğünde 1015 adet arası kabak yetiştirdi. Şimdiye kadar yetiştirdiği kabakları mahallede bulunan komşularına ücretsiz olarak dağıtan Şerafettin Sağlam ve eşi Hüsniye Sağlam şu anda filizlerin üzerinde bulunan tüm kabakları Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde bulunan Yaşlılar Huzurevine vereceğini belirterek, "Ben Altıeylül ilçesi Bağalan köyü muhtarı iken Balıkesir'e resmi dairelerde olan işlemler için gelirken trafik kazası geçirdim. Kaza sonrası yürüyemez hale düştüm ve 56 ay yatakta kaldım ve bu süre içinde 5 ameliyat geçirdim. Ben de bu süre zarfında ne yapabilirim, yeşillikten nasıl faydalanabilirim diye düşündüm. Kahvehaneden nasıl uzaklaşabilirim diye kendi kendime yorum yaptım. Hollanda'dan kabak tohumu getirttim ve bahçeme tohumları ektim. Balıkesir’e bu kabak tohumunu yaymak istiyorum. Şu anda mevsimi ve zamanı gelmediği halde 53 kilogram kabak mahsulü aldım. Bu kabak dünyada ilk ve tek. Bu kabak uygun yetişme ortamında 150200 metre uzayabiliyor. İddia ediyorum ki bu uzunlukta ve verimli olan başka bir kabak türü yoktur" dedi.
Burada yetişen kabakları Yaşlılar Huzurevine vereceklerini söyleyen Şerafettin Sağlam'ın eşi Hüsniye Sağlam da, köyde yaşarken sebze meyve yetiştirildiklerini belirterek, "Benim eşim Bağalan köyü muhtarı iken köyde de tarla bahçe işleri yapıyorduk. Kocam trafik kazası geçirdi 56 ay yatalak kaldı. Kaza sonrası Balıkesir merkeze taşındık. Kocam meşgul olsun diye evimizin bahçesini yeşillendirdik. Bu kabaklar da çok güzel gelişti. Yetişen kabakların çoğunu konu komşuya dağıttık. Bu kabak filizinin üzerinde bulunan yaklaşık 1015 arası kabağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yaşlılar Huzurevine hediye edeceğiz. Bu kabaklardan kabak tatlısı yapsınlar ve yaşlılara afiyetle yedirsinler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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