Balıkesir'de polis 5 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il ve ilçelerde yaptığı operasyonlarda 5 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl merkezi ve ilçelerde yaptığı operasyonlarda 1 adet ruhsatsız 9 mm ,CAL 380 ibareli tabanca, 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği ve 7 adet mermi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet mermi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 4 adet mermi olmak üzere toplam, 3 adet av tüfeği ve 11 adet mermi, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet mermi ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirdi. Silahla yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.