Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Gömeç ilçesinde foseptiğe düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Gömeç ilçesi belediye şantiyesi arkasındaki bulunan foseptikten köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpeği yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Köpek, yapılan sağlık kontrolünde yara almadığı belirlenmesinin ardından doğal ortama salındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gömeç Sefer TALAY
2020-10-11 15:03:04
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