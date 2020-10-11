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Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi 827. Sokak’taki 5 katlı binanın 5. katında buzdolabının bulunduğu kısımda başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

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