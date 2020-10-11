Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi 827. Sokak’taki 5 katlı binanın 5. katında buzdolabının bulunduğu kısımda başladığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

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