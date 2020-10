Okula gidemeyen öğrencilere açık havada ders Ayvalık’ta ‘Okul Her Yerdir’ sözü gerçek oldu Emekli öğretmen Arif Alay gönüllü olarak bir aydan bu yana açık havada öğrencilere ders veriyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Hababam Sınıfı’nın unutulmaz o sahnesinde usta oyuncu merhum Münir Özkul’un hayat verdiği Mahmut Hoca’nın söylediği, “Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında bir dağ başı öğrenimin ve bilginin var olduğu her yer okuldur” sözleri gerçek oldu.

Ayvalık’ın tanınmış simalarından emekli öğretmen Arif Alay, korona virüs pandemisi nedeniyle okullarına gidemeyen 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine ikamet ettiği sitenin bahçesindeki spor tesisini ‘sınıf’ haline getirdi.

Yaklaşık bir aydan bu yana hiçbir şekilde ücret talep etmeden tamamen gönüllü olarak gerçekleştirdiği çalışmalarda okullarına gidemeyen ve uzaktan eğitim sistemiyle eğitim konusunda teknik aksaklıklar yaşayan öğrencilere ders veren Arif Hoca, velilerin de gönüllerinde taht kurmayı başardı.

Ayvalık’ın Çamlık Mahallesi’nde Çağın Sitesi’nin spor tesisinde, ilçenin dört bir yanından gelen öğrencilere; geometri temelli deneysel matematik derslerini, Türk dilini en iyi şekilde kullanarak veren Arif Alay, tenis kortu haline getirdiği spor alanında öğrencilere 510 dakika tenis oynatarak başlamayı tercih ediyor.

Kendi evinden getirdiği seyyar yazı tahtası, geometri materyalleri ile Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada 3 gün eğitim veren Arif Hoca, açık havada da olsa Covid 19 salgını nedeniyle öğrenciler arasındaki sosyal mesafe ve maske uygulamasına harfiyen riayet edilmesini sağlamayı da ihmal etmiyor.

41 yıl görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olduğunu belirten Arif Hoca, muhabirimize yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde çocuklarımız; evlerinde sıkıldıklarını, eğitim açısından ciddi eksikliklerinin olduğunu bana ifade ettiler. Ben de onlara, ‘Böyle bir eğitim versek gelir misiniz’ diye sorduğumda, ‘Evet öğretmenim geliriz’ dediler. ‘Biz, pandemide Covid 19’dan daha güçlüyüz. Maskemizi, mesafemizi ve temizliğimizi koruyoruz. Hatta büyüklerimize bu işi biz öğreteceğiz’ dediler. Örnek olmak istediler. Ben de onların sözünü dinledim ve haftanın üç günü bu eğitimlere başladık. Her derse farklı mahallelerden 1516 öğrenci katılıyor. Şu anda inanılmaz bir şekilde de dersleri dinliyorlar. Aşağı yukarı bir aydır bu eğitimleri veriyorum. Ben eğitimlerin bu kadar verimli olacağını bilseydim, yaz mevsiminin başında bu eğitimlere başlardım” dedi.

Uzun yıllar önce mezun olduğu öğretmen okullarında bu tür eğitimlerin verilmesine ait dersleri aldıklarını anlatan Arif Alay, “Tabii ki böyle bir fırsatla öğretmenlik hayatımda hiç karşılaşmadım. Bize de bunu, ‘Pandemi olursa bir gün’ diye öğretmemişlerdi. Herhangi bir zor durumda, ne yapmamız gerektiğini öğretmekti amaçları. Bugün bunun işe yaradığını görüyorum. Dikkat ederseniz bizde 5 sınıf bir arada eğitimi vardı. Burada da 2., 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri aynı anda kolaydanzora, basittenkarmaşığa giden bir eğitim veriyoruz. 3. sınıfta okuyan bir çocuk, aynı saat içerisinde 4. ve 5. sınıf derslerini de görüyor, asla sıkılmıyor. Özellikle geometri temelli deneysel matematik dersi vermemiz onların çok hoşuna gidiyor. Ben; havalar soğuyana kadar, öğrencilerim ‘tamam’ diyene kadar bu eğitimleri sürdüreceğim” diye konuştu.

Öğrencilerine her dersin başında 10 dakikalık tenis sporu yaptırmasının nedenini de açıklayan Arif Hoca, “Biliyorsunuz, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuz bireyler arasında sosyal mesafe olması gerektiğine işaret ederek insanların birbirlerine yaklaşmasını yasakladı. Biz de sitemiz bahçesindeki bu sahayı tenis kortuna çevirdik. Kortta, yerinden kıpırdamayan 4 çocuk elinde raketiyle bekliyor. Ortadan topları ben atıyorum. Bu 4 çocuktan uzakta olan 4 çocuk da topları topluyor. Böylece çocuklar hem hiç görmedikleri bir sporu yapıyorlar, hem de aralarında dörder metre mesafeleri var. Okullarımızın da bahçesinde bu var. İyi bir denetim ve gözetimle çocuklarımız sırayla ve yavaş yavaş tıpkı okul bahçelerindeki gibi bunu yapabiliyor” ifadelerini kullandı.



Veliler memnun

Öğrenci velilerinden Serap Yılmaz, “Pandemi döneminde ve öğretmene ulaşamadığımız dönemde, Arif hocamızın çocuklarımıza verdiği bu ders bizlere adeta ilaç gibi geliyor. Özellikle çocuklarımızın motivasyonu açısında bu dersler çok işe yarıyor. Şu anda çocuklarımız okula gidemiyorlar, öğretmenleriyle yüz yüze olamıyorlar. Sadece bilgisayar ekranından öğretmenleriyle bir araya gelmeye çalışıyorlar. Ama burada yarım saatliğine ya da bir saatliğine de olsa Arif hoca ile birlikte okul ortamını yaşıyorlar. Çok memnunuz” dedi.

Havva Aksu da bir veli olarak çocuğunun Arif Alay gibi tecrübeli bir öğretmenden ders almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu derslerin çocuğuma çok faydası oluyor. Çünkü arkadaşlarıyla birlikte dersleri görüyor. Üstelik Arif hoca çok iyi bir insan. Yılların öğretmeni. Bu işi gönüllü olarak yapıyor ve hiçbir veliden en ufak bir ücret talep etmiyor” diye konuştu.

Velilerden Ayşe Yıldız ise, çocuğunun iki gündür bu eğitme katıldığını belirterek, “Bir veli olarak bu eğitimi çok faydalı buldum. Şu anda EBA TV’de de devam eden dersler var. Ben de bu dersleri çocuğumla birlikte takip ediyorum. Ama buradaki eğitimler çok yararlı. Çünkü çocukların zihinsel gelişimine faydası olacak şekilde veriliyor. Bunun için de tecrübe, bilgi ve birikim gerekiyor. Ben burada Arif hocanın derslerini izliyorum ve o tecrübeyi görüyorum. Bunu çocuklar da hissediyor. Mesela burada ders sırasında birbiriyle konuşan çocuk yok. Ya da ders sırasında başka bir şeyle ilgilenen çocuk yok. Hepsinin dikkati Arif hocanın üzerinde. Ben bunu EBA TV’de de fark ettim. Aynı şekilde çocuk orada da öğretmenini takip ediyor. Çocuk öğretmenini dinliyor ve başka yere ilgisi kaymıyor. Ama EBA’da konu anlatımlarını çocuk nadir yakalıyor. Arif hoca bu derslerden hiçbir şekilde ücret de almıyor. Hocamız dersler için gerekli tüm malzemeleri evinden kendisi getiriyor. Hiçbir veliye en ufak bir maddi yük bırakmıyor. Tamamen eğitimde eşitlik gösteriyor. Hiçbir şekilde ayrımcılık yok. Bu durumdan nasıl memnun olunmaz ki. Benim gözlerim yaşardı bu dersleri görünce. Bence tıpkı Arif bey gibi emekli öğretmenlerimizin hepsi kendi şehirlerinde böyle eğitimleri başlatabilirler” dedi.



Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Umut Yılmaz, “Bu yıl 5. sınıfa geçtim. Şu anda gördüğümüz uzaktan eğitimle buradaki eğitim tamamen farklı. Arif öğretmenimiz çok iyi ders anlatıyor. Dersleri çok iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 5. sınıfa giden Yağmur Aksu ise, “Burada matematik dersi işliyoruz. Ders başlamadan önce tenis oynuyoruz. Çok iyi oluyor. Dersler açık havada olduğu için dersi daha iyi anlıyoruz. Biliyorsunuz ki, ders yılının ikinci döneminde korona virüs salgını nedeniyle okullar kapandı ve bu yüzden de ders yapamadık. Tekrarlarını da işleyemedik. Bu konuda Arif hocamız bize çok katkıda bulunuyor. Bu dersleri görürken bir de, ‘Geometri bilmeyen aramıza gelmesin’ şeklinde sloganımız var. Şu anda uzaktan eğitimle gördüğümüz dersler bazen yeterli olamayabiliyor. Ama burada o dersler son derece yeterli geliyor. Ben burada dersleri daha iyi anlıyorum. Çünkü uzaktan eğitimde; ders sırasında yayın kopuyor. Sorunlarla karşılaşıyoruz. Ders sırasında öğretmenin sesi gidiyor. Bazı öğretmenler derslere giremeyebiliyor. Ama burada bu tür teknik sorunlar yaşamıyoruz” diye konuştu.



Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı mesaj

Açık havada gerçekleşen ders sonrasında emekli öğretmen Arif Alaya öncülüğünde öğrenciler; yeryüzünde hiçbir şeyin insanlardan daha güçlü olamayacağını vurgulayarak, korona virüse karşı maske, mesafe ve temizlik mesajı vermeyi de ihmal etmediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.