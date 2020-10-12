Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Balıkesir'de narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli kişi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Balıkesir ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 6 ayrı çalışmada; 8 kişi yakalandı. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda Balıkesir İl Merkezinde yapılan 3 ayrı çalışmada 3 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 30 adet sentetik ecza hap, 6,10 gram metamfetamin, Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmada 2 kişiyi yakalarken, yapılan aramalarda 2,44 gram metamfetamin ve 38,03 gram esrar, Susurluk İlçesinde yapılan çalışmada 2 kişi yakalandı ve yapılan aramalarda; 1,65 gram metamfetamin ve 6,80 gram esrar ve Gönen İlçesinde çalışmada 1 kişi yakalandı ve yapılan aramada 2,94 gram esrar ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplam olarak 10,19 gram metamfetamin maddesi 47,77 gram esrar maddesi ve 30 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.