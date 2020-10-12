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Burhaniye’de yola taşan pis sular tepkiye sebep oldu

İHA

Burhaniye’de yola taşan pis sular tepkiye sebep oldu

Burhaniye ilçesinde, yazlık sitelerin yoğun olduğu ÖrenAkçay yolunda logarlardan fışkıran pis sular site sakinlerinin tepkisini çekti. Yolun pis sularla kaplandığını anlatan Ramazan Salı, soruna çözüm bulunmasını istedi.
ÖrenAkçay yolunda, Burhaniye Meslek Yüksek Okulu önünde logarlardan fışkıran pis sular yolu kaplarken, çevrecilerin tepkisine neden oldu. Pis su taşma olayının sık sık yaşandığını anlatan İmko Tatil Sitesi sakinlerinden Ramazan Salı, soruna çözüm bulunmasını istedi. Yolu lağım sularının kapladığını anlatan Salı, “Burada, Burhaniye Meslek Yüksekokulu önünde sık sık bu yaşanıyor. Logarlardan yola taşan pis sular çevreyi kirlettiği gibi pis koku yayıyor. Yoldan geçen araçlar bu pis suyu çevreye yayıyor. İmko, Haberkent ve Orjan sitelerinin pis suları buradan geçiyor. Buna çözüm bulunmasını bekliyoruz. Aksi halde bu sular çevreye hastalık yayacak” dedi.

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