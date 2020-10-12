Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki

DHA

Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki


Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALKESİR´in Burhaniye ilçe Belediyesi Meclis toplantısında, içinde çam ağaçları bulunan 39 dönümlük arsanın, 6 dönümünün konut ve ticari alan olarak açılması kararına tepki geldi. Burhaniye AK Parti  İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile Burhaniye MHP İlçe Başkanı Murat Kurt; CHP'li yönetimi arsa içindeki çam ağaçlarını kesmekle suçladı. 
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde `Rasim Yedikardeşler Çamlığı´ olarak bilinen içinde 500´ün üzerinde çam ağacının bulunduğu alanın konut ve ticari alan olarak açılmasına AK Parti ve MHP´li İlçe Başkanları tepki gösterdi. Belediyeye ait içinde 500´ün üzerinde çam ağacı bulunan 39 dönümlük arazinin son Belediye Meclisi toplantısında, 33 dönümü yeşil alan olarak bırakılırken, içinde 76 çam ağacı bulunan 6 dönümlük alan ise konut ve ticari alan olarak ayrıldı.
CHP ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyelerinin oylarıyla karar onaylanırken, AK Parti ve MHP´li üyeler yeşil alanın yok edileceği gerekçesiyle karara karşı çıktı. Burhaniye MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, "Ekim ayı meclis toplantısında 13 CHP´li ve 3 İYİ Partilinin oylarıyla bu kararı geçirdiler. Biz Cumhur İttifakı olarak buna karşıyız ve oy vermedik. Burada 6 bin 600 metre karelik alanda yapılaşma planlanıyor. Burada 76 ağacın kesileceğini söylüyorlar. Oysa burada 76 değil, 200´ün üzerinde ağaç kesilecek. Ağaçların başka yere de nakli de mümkün değildir. Dün, Türkiye de bir ağaç için gündemi değiştirenler bu gün burada yüzlerce ağacı katledecek" dedi.
AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Gedikoğlu da, "Burada 39-40 dekarlık alanda 35 yıl önce çam dikilmiş. Burası tapuda boş arazi olarak görünse de burası çam ağacı ormanı. Ekim ayı 2´nci oturumunda imar değişikli yapıp, buraya konut veya işyeri yapmak için karar çıkardılar. Bizler Cumhur İttifakı olarak imar mevzuatıyla ilgili karara ret oyu verdik. Ancak onlar 6 bin 600 metrekare, içinde çam ağacı olan alanın imara açılmasıyla 250´ye yakın çam ağacının yok edilmesi için böyle bir imar çalışmasının yapılması hukuka ve imar mevzuatına uygun olsa bile biz bu ormanların yok edilmesini, Kazdağları eteklerindeki oksijenin tamamlanmasına vesile olan ağaçların yok edilmesini istemiyoruz. Başka yerlerde bir ağaç için dünyayı ve Türkiye´yi ayağa kaldıranlar buraya neden sessiz kalıyorlar. Sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Bütün sivil toplum örgütlerini duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2020-10-12 19:49:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli ...
Ekinlik’teki GES imzası tamam
YEREL HABERLER Ekinlik’teki GES imzası tamam
Balıkesir'de yüzyüze eğitim başladı Vali Şıldak, Öğrencilerden pandemi kurallarına uymalarını istedi
YEREL HABERLER Balıkesir'de yüzyüze eğitim başladı Vali Şıldak, ...
Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin
YEREL HABERLER Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Tescili Avrupa yolunda
YEREL HABERLER Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Tescili Avrupa ...
Balıkesir’in batı sahillerinde kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir’in batı sahillerinde kuvvetli yağış ...
Balıkesir'de trafik kazası kamerada
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kazası kamerada
Asırlık bindallı sedir takımı mezadın en değerli ürünü oldu
YEREL HABERLER Asırlık bindallı sedir takımı mezadın en değerli ...
Burhaniye’de yola taşan pis sular tepkiye sebep oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de yola taşan pis sular tepkiye sebep oldu
Üreticiler zeytin rekolte beyannamesi verecek
YEREL HABERLER Üreticiler zeytin rekolte beyannamesi verecek
Karesi belediyesi personeline güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Karesi belediyesi personeline güvenli ve ekonomik ...
Şevket Barkır kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şevket Barkır kabri başında anıldı
Edremit Körfezi’nde yağmur zeytine ilaç oldu
YEREL HABERLER Edremit Körfezi’nde yağmur zeytine ilaç oldu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi ...
Okula gidemeyen öğrencilere açık havada ders Ayvalık’ta ‘Okul Her Yerdir’ sözü gerçek oldu Emekli öğretmen Arif Alay gönüllü olarak bir aydan bu yana açık havada öğrencilere ders veriyor
YEREL HABERLER Okula gidemeyen öğrencilere açık havada ...
Gömeç MHP Muammer Birdar ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Gömeç MHP Muammer Birdar ile yola devam edecek
Ayyıldız ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Ayyıldız ailesinin acı günü
Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale ...
Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar Atıl vaziyetteki sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Oyun oynamak için girdikleri eski binadan ...
MHP Karesi’de Burak Boduroğlu dönemi
YEREL HABERLER MHP Karesi’de Burak Boduroğlu dönemi
Edremit Körfezi´nde yağmur zeytine iyi geldi
YEREL HABERLER Edremit Körfezi´nde yağmur zeytine iyi geldi
Foseptiğe düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Foseptiğe düşen köpeği itfaiye kurtardı
Balıkesir'de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X