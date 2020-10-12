Balıkesir'de bir köy karantinaya alındı

Balıkesir’in Havran ilçesi Kalabak kırsal mahallesi, Covid19 pozitif vaka sayısının artması nedeniyle karantina altına alındı.

Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi, Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Balıkesir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Havran ilçemize bağlı Kalabak Mahallesi'nde Covid19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.10.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır” denildi.

Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altında tutulurken, köyün Havran ve Çanakkale yönünden iki girişine bariyerler kuruldu.

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