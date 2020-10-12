Balıkesir'de kırsal bir mahalle karantinaya alındı



Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Havran ilçesi kırsal Kalabak Mahallesi, Covid-19 vakalarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Havran İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir ili Havran İlçemize bağlı Kalabak Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.10.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-10-12 20:44:34



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