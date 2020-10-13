(Özel) Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü... Çaygören Barajı alarm veriyor Barajın büyük bir kısmı tarlaya döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü... Çaygören Barajı alarm veriyor Barajın büyük bir kısmı tarlaya döndü

İHA

(Özel) Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü... Çaygören Barajı alarm veriyor Barajın büyük bir kısmı tarlaya döndü

Balıkesir’de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 22 seviyesine kadar düştü.
Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı’nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle SındırgıSimav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın sebebi yağışların az olması ve kışın kar yağmaması. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı, yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Pürsünler, Çaltılı kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü. Kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde vatandaşların ekin ekmesine müsaade edildi.
Su çekilince çöpler ortaya çıktı
Baraja sürekli balık tutmaya gelen ve gördüğü manzara karşısında şaşıran Mustafa Çelik, “27 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldan beri baraja balık tutmaya geliyoruz. Bugüne kadar hiç bu kadar kurak görmedim. Önceden buralara arabayla giremezdik. Aynı zamanda barajın içinde görmüş olduğumuz gibi pet şişeler, çöpler dolmuş. Piknik yapmaya geldiğimizde lütfen çöplerimizi burada bırakmayalım. Lütfen buradan çöplerimizi götürelim. Şu an ki durum gerçekten çok üzücü” dedi.
Baraj dolmazsa çiftçinin işi zor
Barajın içine kadar indiklerini, kış şartlarında baraj dolmazsa çiftçinin işinin zor olduğunu belirten Musa Yılmaz ise, “Suyumuz bu sene iyice çekildi. Ben bildim bileli fazla su oluyordu burada, ama bu sene eksildi. Buraya inmemiz mümkün değildi. Şimdi arabalarla bile iniyor insanlar. Dolmazsa çiftçimizin işi zor” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.
12 yıldır Çaygören Barajı çevresinde restoran işletmeciliği yapan Tuğba Kahveci ise, “12 yıllık işletmeciyim. 12 yıldır barajımızı hiç bu şekilde görmedim. Annem de Çaygörenli. Bu köyde doğduk, büyüdük. Hiç bu şekilde barajımızı görmedik. Bu yıl kuraklık var. Yağmur, kar yağmazsa baraj mümkün değil dolmaz. Allah yardımcımız olsun” dedi.
2000’li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini belirten Çaygören Muhtarı Birol Keskin, “Barajımızın şu anki derinliği 67 metre civarında. Tam dolduğu zaman 45 metreleri buluyor. Tek umudumuz yağışlar. 2000’li yıllardan beri barajın bu kadar düştüğünü görmedim. 2000 yıllarda su seviyesi bu kadar düşmüştü. Barajımızın Simav çayı ve Emendere çayı dediğimiz yerlerden destek alıyor. Oralardan doluyor. Bu sene yağışların az olmasından dolayı zaten tam dolmamıştı baraj. İnşallah bu sene yağışlar olur. Şu an da barajın seviyesi oldukça düşük. Barajın suyu düştü mü balık daha çok çıkar aslında, ama nedense balıklar görünmüyor" diye konuştu.
Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Ancak barajda kuraklık yaşanması çiftçileri olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit'te sokak lambası alev alev yandı
YEREL HABERLER Edremit'te sokak lambası alev alev yandı
Balıkesir'de kırsal bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kırsal bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir köy karantinaya alındı
Balıkesir'de çöplük alanı yandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de çöplük alanı yandı
Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki
YEREL HABERLER Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını ...
Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nde HES kodu uygulaması başladı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli ...
Ekinlik’teki GES imzası tamam
YEREL HABERLER Ekinlik’teki GES imzası tamam
Balıkesir'de yüzyüze eğitim başladı Vali Şıldak, Öğrencilerden pandemi kurallarına uymalarını istedi
YEREL HABERLER Balıkesir'de yüzyüze eğitim başladı Vali Şıldak, ...
Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin
YEREL HABERLER Vali Şıldak, Kurallara uymayanları ihbar edin
Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Tescili Avrupa yolunda
YEREL HABERLER Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini Tescili Avrupa ...
Balıkesir’in batı sahillerinde kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Balıkesir’in batı sahillerinde kuvvetli yağış ...
Balıkesir'de trafik kazası kamerada
YEREL HABERLER Balıkesir'de trafik kazası kamerada
Asırlık bindallı sedir takımı mezadın en değerli ürünü oldu
YEREL HABERLER Asırlık bindallı sedir takımı mezadın en değerli ...
Burhaniye’de yola taşan pis sular tepkiye sebep oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de yola taşan pis sular tepkiye sebep oldu
Üreticiler zeytin rekolte beyannamesi verecek
YEREL HABERLER Üreticiler zeytin rekolte beyannamesi verecek
Karesi belediyesi personeline güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi
YEREL HABERLER Karesi belediyesi personeline güvenli ve ekonomik ...
Şevket Barkır kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şevket Barkır kabri başında anıldı
Edremit Körfezi’nde yağmur zeytine ilaç oldu
YEREL HABERLER Edremit Körfezi’nde yağmur zeytine ilaç oldu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi ...
Okula gidemeyen öğrencilere açık havada ders Ayvalık’ta ‘Okul Her Yerdir’ sözü gerçek oldu Emekli öğretmen Arif Alay gönüllü olarak bir aydan bu yana açık havada öğrencilere ders veriyor
YEREL HABERLER Okula gidemeyen öğrencilere açık havada ...
Gömeç MHP Muammer Birdar ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Gömeç MHP Muammer Birdar ile yola devam edecek
Ayyıldız ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Ayyıldız ailesinin acı günü
Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Buzdolabından çıkan yangında ev kullanılamaz hale ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X