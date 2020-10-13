Balıkesir'de polis uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliyi yakaladı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 41 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Polis ekipleri operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik polisleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda 109,58 gram esrar, 131,75 gram bonzai, 1 adet ecstasy, bin 509 adet ecza hap ve 29,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken 41 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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