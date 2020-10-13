Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çanakkale-İzmir karayolunun Bahçelievler geçişinde, akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan 07 GTV 28 plakalı saman yüklü TIR´ın dorsesinden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek, büyümeden söndürüldü. Yangında samanların bir kısmı yandı.
Çanakkale yönüne gittiği belirtilen TIR´daki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2020-10-13 13:57:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.