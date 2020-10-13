Devecilerden “Ağaç katliamı yapılıyor” iddialarına sert cevap

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde “Ağaç katliamı yapılıyor” yönündeki iddialara Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

İlçenin Rasim Yedikardeşler Çamlığında “Ağaç katliamı yapılıyor” yöndeki iddialara Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler yazılı bir açıklama ile cevap verdi. Başkan Ali Kemal Deveciler “Burhaniye Belediyesi tarafından Rasim Yedikardeşler çamlığında “ağaç katliamı yapılıyor” denilerek kamuoyuna yalan, yanlış bilgilerle açıklamalar yapıldığından, gerçek ve doğru bilgilerle aydınlanması adına kamuoyuna açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.”dedi.

Bölge hakkında bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Burhaniye Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan bu çamlığımız, yıllardır halka fayda sağlamayarak tam tersine zarar verici unsurları oluşturan atıl durumda bulunan bir çamlığımızdır. Bu çamlık alan yanlış çam ekimi sebebiyle büyüyememiş ve ağaçlar arasında bulunan sıklıktan kaynaklı park vb. aktivite alanları için kullanılamayacak niteliktedir.” dedi.

Bölgede yasa dışı işlerin yapıldığı yönünde bir çok şikayet olduğunun altını çizen Başkan Deveciler “Bu alanda kadın ticareti, ot ticareti ve madde kullanımı ve satışı yapıldığına dair emniyet ve belediyemize halkımızca yapılan birçok şikayet ve talepler bulunmaktadır. Bu alanın kötü izbe ve halinden kurtarılarak park alanı düzenleyip ışıklandırılarak gece gündüz halkımızın aileleriyle kullanabileceği park ve aktivite alanlarına çevrilecektir.” dedi.

Plansız alana belediye adına tapu çıkarılacağını ifade eden Deveciler “Bu çamlık 56 bin 500 m2’lik bir alanı kapsamaktadır ve içerisinde yaklaşık 750 adet çam ağacı bulunmaktadır. Bu alanın içerisinde bulunan imar planında tanımsız olarak boş görünen bu alan ise bitişiğindeki imar planına uygun olarak tapu çıkartılacaktır. Plansız görülen alan ise 6450 m2 bir bölümü kapsamaktadır. Bu alan içerisinde 76 adet çam ağacı bulunmaktadır. Bu plansız alan Belediyemiz adına tapu çıkartılarak, halkın park kullanımı sırasında hizmet alabileceği kafe, pastane vb. işyerlerini kazandırarak halka kaliteli hizmet edilmesini sağlamaktır.” dedi.

“Bir bardak suda fırtına kopartanlar Kazdağları ve Madra Dağlarında on binlerce ağaç ve canlı katledilirken neredeydiler” diyen Başkan Deveciler “ Bahse konu bu alan aynı zamanda Ören ve Öğretmenler Mahallesi köprüsüne kadar halkın yürüyüş aktivitelerini yapabileceği, çevresinin yeşil alanıyla birlikte rekreasyon alanı olarak projelendirilecek ve alana, 400 adet ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

“Şimdi soruyoruz..! Bir bardak suda fırtına kopartanlar Kazdağları ve Madra Dağlarında on binlerce ağaç ve canlı katledilirken neredeydiler?. O zaman ses çıkartmayanlar, ne zamandan beri çevreci kesildiler?

MHP Meclis üyeleri ve Ak Parti İlçe Başkanı Belediye meclis üyesi olmasına rağmen Belediye meclisinde bu konuyla ilgili görüşmeler yapılırken, hiçbir tepki ve karşı görüş belirtmeden susmuşlardır. Bu kararlar geçerken neden mecliste hiç konuşmamış ve bir şey söylememişlerdir?.

Bu alanın görüşüldüğü mecliste; Öğretmenler mahallesi sahilinde 12 bin m2 park alanı ve yine Ören mahallesi Ayaklı mevkiinde 56 bin m2 park alanı da Burhaniye halkına kazandırılmıştır. Bu kazandırılan iki park alanına da ayrıca 600 civarında ağaç dikilecektir. Yapılan projede ağaçların katledileceği yönünde yapılan spekülasyon ve açıklamalar asılsız olup kamuoyunu manipüle etme amacından ibaret olup, karalamaya yöneliktir.” Dedi.

Hiçbir ağacın kesilmediğini ve kesilmeyeceğini söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Bu çamlığımızda hiçbir ağaç kesilmemiş ve kesilmeyecektir..! Doğa ve hayvan dostu belediye olarak halkımızın yanında halktan yana tavır alıp, Burhaniye’nin gelişimi için uzun vadeli projelere imza attığımızı, Burhaniyelilerin bu hizmetlere en iyi şekilde ulaşarak, ayrıcalık kazanması yönünde de çalışmalar yaptığımızı kamuoyuna gururla bildiririz.” Dedi.

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