Edremit'te iş yerinin çatısı kara yoluna uçtu (2)



GÖLE DÖNEN SOKAKTA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Balıkesir´in Burhaniye ilçesinde, yağışların ardından sokaklar göle döndü. Halkın zor anlar yaşadığı Burhaniye´de bir vatandaş duruma dikkat çekmek için deniz gözlüğü ve şnorkel takıp, palet giyerek, arkadaşlarını sırtında taşıdı.

'3 BAŞKAN DEĞİŞTİ ÇÖZÜM BULUNMADI'

Burhaniye ilçesinde yaklaşık yarım saat devam eden sağanak, halkı ve esnafı zor durumda bıraktı.

Yağmurun etkisiyle rögarlardan taşan su, yolları göle çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi 25'inci Sokak sular altında kalırken, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaftan bazıları biriken su yüzünden uzun süre dükkanlarına giremedi. Mağdurlar CHP'li belediyeye tepki gösterirken, Ramazan Gezer de yağmurda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "10 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bugüne kadar 3 başkan değişti. Soruna çözüm bulunmadı. Halbuki burası dereye 250 metre uzaklıkta. Cumhuriyet Mahallesi'ne ceza mı kesiliyor anlamadım. Sorunun çözümünü bekliyorum" dedi.

Bir vatandaş da yaşananlara dikkat çekmek için deniz gözlüğü ve şnorkel takıp, ayaklarına palet giydi. Arkadaşlarını iş yerlerine sırtında taşıyarak götürdü.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-10-13 18:50:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.