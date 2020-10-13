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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte içki operasyonunda tutuklu sayısı 4'e çıktı

İHA

Sahte içki operasyonunda tutuklu sayısı 4'e çıktı

Balıkesir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmalarının ardından tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
Kırıkkale ve İzmir'de ortaya çıkan sahte içki faciasının ardından düğmeye basan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda iş yeri ve depoya baskın yaptı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçak içki operasyonunda 2 bin 800 şişe etil alkol, 450 adet anason, 50 şişe el yapımı rakı, 10 litre el yapımı votka, 4 litre el yapımı rakı, 47 adet 5 litrelik etil alkol, 4 adet 5 litrelik bidonlarda şarap, 50 adet 0,5 milim şişeler içerisinde sahte alkol, 3 adet 5 litrelik bidonlarda votka, 3 adet 5 litrelik bidonlarda rakı ve 25 adet satışa hazır vaziyette boş şişe ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şahıs da akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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