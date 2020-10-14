Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları operasyonlarda 5 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 4 ayrı çalışmada, 5 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda Balıkesir il merkezinde 2 ayrı çalışmada 2 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda; 5 adet sentetik ecza hap ve 0,42 gram metamfetamin, Edremit'te 2 şüpheli yakalanmış, yapılan aramalarda; 0,94 gram bonzai, 0,35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet dolu kartuş ele geçirildi. Bandırma'da yapılan çalışmada, 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan aramalarda; 117,99 gram bonzai ele geçirildi ve Susurluk'ta mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilen 1 kişi adlî kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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