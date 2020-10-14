Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü.
Yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Fatih Emrah ERDOĞANKadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA
2020-10-14 18:29:41
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