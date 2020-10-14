Yağ fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir yağ fabrikasının arka bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde bulunan yağ fabrikasının arka bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve ambalajlanmış zeytin yağlarının da alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne ait 7 arosöz, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’na ait bir su tankeri, Ayvalık Belediyesi’ne ait 2 adet su tankeri olmak üzere 10 araç ve çok sayıda ekip müdahale etti. Yangında paketlenmiş zeytin yağları ile zeytin yağı paletleri kullanılmaz hale geldi.. Yangında fabrikada büyük maddî hasar meydana geldi. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar.

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