Vali Hasan Şıldak, Sağlık için topyekun mücadele edeceğiz

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Balıkesir'de vaka çıkışlarının devam ettiğini, salgınla mücadelede ancak vatandaşların desteğiyle başarılı olunabileceğini belirtti.

Özellikle virüsün yayılma şekline dikkat çeken Vali Şıldak, yapılan tespitlere göre salgının en çok hasta kişilerin aile üyeleri ve irtibat halinde olduğu kişiler arasında yayıldığını, temaslı kişiler arasındaki irtibatın kesilmesinin önemini vurguladı. Virüsten korunmak için her ortamda maske ve mesafe kuralına uyulmasının gerektiğini de belirten Şıldak; “Salgınla mücadelede ancak siz değerli vatandaşlarımızın desteğiyle başarılı olabiliriz. İlimiz genelinde vaka çıkışları devam ediyor. Virüs, en çok hasta kişiyle aynı ortamı paylaşan aile üyeleri ve çalışma arkadaşları arasında yayılıyor.

Temaslı kişiler arasındaki bu yoğun bulaşmayı önlemek zorundayız. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için lütfen her ortamda maske ve mesafe kuralına uyunuz. Hastalık belirtileri ortaya çıktığında en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna başvurunuz. Balıkesir sağlık için hep birlikte mücadele ediyor...” ifadelerini kullandı.

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