Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor

DHA

Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve DEAŞ, ikiz kardeş gibi gelir elde ediyor. Biri bir tarafa kadar getiriyor para alıyor, öteki öbür tarafa geçiriyor para alıyor. Birlikte gelir elde ediyor. Avrupa ve Amerika da 3 maymunu oynuyor. Bunun farkındayız" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi´nde düzenlenen `Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı´na katıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir karışıklık noktasında, hiçbir coğrafyasında, hiçbir göç geri dönüşünde; Türkiye´nin ortaya koyduğu davranışı ve asaleti bulabilmenin, tarihin hiçbir döneminde mümkün olmadığını kaydeden Bakan Soylu, bu davranışın başka örneği olmadığını söyledi. Soylu, "10 Ekim 2015 100 kişi, 17 Şubat 2016 29 kişi, 13 Mart 2016 36 kişi, 12 Mayıs 2016 16 kişi, 28 Haziran 2016 46 kişi, 20 Ağustos 2016 57 kişi, 10 Aralık 2016 46 kişi, 31 Aralık 2016 39 kişi. Bu tarihler ve bu sayılar terör saldırıları ve yaşanan can kayıplarını ifade etmektedir. Sadece 14 ay içinde ve sadece 8 adet olan bu saldırılardaki kayıplarımız toplam 369 kişidir. Bunların hiçbiri fiilen 3´e bölünmüş Irak´ta, 9 yıldır iç savaş yaşayan Suriye´de veya 20 yıldır terörle anılan Afganistan´da yaşanmamıştır. Bunların hepsi bizim ülkemizde yaşanmıştır. Bunların hiçbiri tek başına yapılan terör eylemleri değil. Bunların hepsi yurt dışı destekli ve kurulumlu, DEAŞ ve PKK gibi küresel terör örgütlerinin işidir. Ana eylem sahaları, yaşam alanları Orta Doğu'dur ve bunlara çizilen ana hedef, bunlara verilen talimat bu bölgeyi istikrarsızlaştırmaktır" diye konuştu. 
'AYAKTA KALABİLMEK İÇİN BU ADIMLARI ATMAK ŞART'
21'inci yüzyılın gelişmiş medeniyetlerinin Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ile rejisörlük yaptığını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi: 
"Elbette bu analizin küresel güçlerle ilgili boyutu keza Türkiye'nin 15 Temmuz öncesi yaşadığı güvenlik süreci, 15 Temmuz'da yaşadığımız elim hadise, bunun yanı sıra maruz kaldığımız göç baskısı, çok sayıda analize konu olmuştur. Burada odaklanmamız gereken konu Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarının, bu gelişim süreci içinde bizim için neyi ifade ettiğini doğru tarif edebilmektir. 15 Temmuz sonrasında bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönlendirmesi ve yönetimiyle uyguladığımız yeni güvenlik konseptimiz, gerçekleştirdiğimiz bu üç harekat ve bu harekatlar doğrultusunda bölgede izlediğimiz ilkeli siyaset, DEAŞPKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içeride terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?'. Keşke bir işimiz olmasaydı ama vekalet savaşına ciro ettikleri, güvenlik sömürgeciliğiyle yönetmeye çalıştıkları 21'inci yüzyılda ayakta kalabilmek için bu adımları atmak şarttır." 
'3 MAYMUNU OYNUYORLAR'
PKK ve DEAŞ'ın ikiz kardeş gibi gelir elde ettiğini vurgulan Bakan Soylu, "Biri bir tarafa kadar getiriyor para alıyor, öteki öbür tarafa geçiriyor para alıyor. Birlikte gelir elde ediyor. Avrupa ve Amerika da 3 maymunu oynuyor. 'Maymuna bak' diyor. Bunun farkındayız. Türkiye´nin bu yatırımları yapmasıyla örgütün bu gelirleri de kesilmiş oldu. Amerika eliyle PKK/PYD, Rakka'ya girdiği zaman oradaki DEAŞ'lılar ne oldu? Bu sorunun cevabını dünyada bir tane aklı başına adam versin. Ne oldu onlara? Onlar nereye ve nasıl gittiler? Dünyadaki terör örgütlerinin dizaynına bakmak isteyen, gözünü okyanus ötesine çevirsin. Avrupa, yumuşaktır; sadece siyasetin zihni tahkimatını yapmakla görevlendirilmiştir. Bir de kendi milli gelirlerinden kazandıklarını okyanus ötesinin talimatıyla istikrarsızlaştırılmak istenen bölgelere para aktarmakla mükelleftir. Görevi de bununla sınırlıdır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-10-15 13:02:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Hasan Avcı’dan kırsala ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Hasan Avcı’dan kırsala ziyaret
Bakan Soylu: "Dünyada terör örgütlerinin dizaynına bakmak isteyen gözünü okyanusun ötesine çevirsin"
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Dünyada terör örgütlerinin dizaynına ...
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli Tedbir için adliyede bazı bölümler kapatıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 ...
Basketbolda Balıkesir Büyükşehir Belediye parkeye iniyor Büyükşehir Belediyenin rakibi Kocaeli BŞB. Kağıtıspor
YEREL HABERLER Basketbolda Balıkesir Büyükşehir Belediye parkeye ...
Erdek'te 800 yıllık görkemli ulu çınar
YEREL HABERLER Erdek'te 800 yıllık görkemli ulu çınar
Karınca deresinde sörf yaptılar
YEREL HABERLER Karınca deresinde sörf yaptılar
Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Susurluk'ta kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı
Marmara Adası´nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor 
YEREL HABERLER Marmara Adası´nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor 
Vali Hasan Şıldak, Sağlık için topyekun mücadele edeceğiz
YEREL HABERLER Vali Hasan Şıldak, Sağlık için topyekun mücadele ...
Yavuz Bingöl’ün acı günü Kardeşinin cenazesinde Yavuz Bingöl ayakta durmakta güçlük çekti
YEREL HABERLER Yavuz Bingöl’ün acı günü Kardeşinin cenazesinde Yavuz ...
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta defnedildi
YEREL HABERLER Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi Fatma Efsun Pul, ...
Yağ fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yağ fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
Balıkesir’de yağ fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Balıkesir’de yağ fabrikasında yangın
Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın
Şehit Hamdi Bey Meydan projesi için düğmeye basıldı
YEREL HABERLER Şehit Hamdi Bey Meydan projesi için düğmeye basıldı
"Mavi yıldız" koruma altına alınıyor Balıkesir’in mavi yıldız bitkisi BAÇEM’de korunacak
YEREL HABERLER "Mavi yıldız" koruma altına alınıyor Balıkesir’in ...
Burhaniye’de güvercin kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Burhaniye’de güvercin kurtarma operasyonu
Burhaniye’de iş güvenliği eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de iş güvenliği eğitimleri başladı
Burhaniye’de yağmurlar zeytincilerden sonra arıcıları da sevindirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmurlar zeytincilerden sonra arıcıları ...
Altınoluk’a meydan ve bisiklet yolu projesi başladı
YEREL HABERLER Altınoluk’a meydan ve bisiklet yolu projesi başladı
Gönen'de 4 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gönen'de 4 bin 150 litre etil alkol ele geçirildi
Başkan Hasan Avcı stajyer öğrenciler ile biraraya geldi
YEREL HABERLER Başkan Hasan Avcı stajyer öğrenciler ile biraraya ...
CHP'li belediyeden kafa karıştıran soruşturma Alacaklarını isteyen memurlara idarî soruşturma iddiası
YEREL HABERLER CHP'li belediyeden kafa karıştıran ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X