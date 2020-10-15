Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor (2)

BAKAN SOYLU, KUZEY EGE DENİZİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde düzenlenen 'Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'na katıldı. Programın ardından Ayvalık Cunda Adası Sahil Güvenlik Komutanlığına gelen Bakan Soylu, saat 19.15´te Sahil Güvenliğe bağlı Kaan-33 Sınıfı Sahil Güvenlik gemisiyle Kuzey Ege sularına açıldı. Yaklaşık 1 saat bölgede incelemelerde bulunan Bakan Soylu, ardından kentten ayrıldı.Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-10-15 21:38:26
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