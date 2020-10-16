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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar

İHA

Öğrenciler dezenfektan standı yapmaya başladılar

Balıkesir Manyas’ın kırsal Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından dezenfektan standı yapımı sürüyor.
Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından COVİD19’dan korunma ve önleme amaçlı olarak önce Manyas ilçesinde görev yapan öğretmenler için yüz koruyucu siperlik maske üretimi yaparken diğer yandan da dezenfektan standı yaparak satışa sundular. Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç önderliğinde, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte okullarında bulunan döner sermaye kapsamında ülke üretimine katkıda bulunmak amacı ile dezenfektan standı üretimi yapmaya başladıklarını, bu kapsamda Covid19 pandemisinden korunma ve temizlik amacıyla okulların da dezenfektan stantları üretimine başladıklarını söyledi. Öğrencilerin çalışması ve öğretmenlerin rehberliğinde şu ana kadar 120 adet stant üretimi gerçekleştirdiklerini ve teslimini yaptıklarını belirtti. Yine ihtiyaç olması halinde üretime devam edeceklerini vurguladı. Yine çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni üretim ve araştırma çalışmaları devam etmekte olduğunu Çalışma ve üretim planlamaları içinde salça çekme makinesi, ceviz kurutma makinesi ve çevre ihtiyaçlarına uygun üretim planlamalarının bulunduğunu söyleyen okul Müdürü Kadri Kılıç, amaçlarının toplumun ve çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda ve öğrencilerin alanlarıyla ilgili üretimlerin devam edeceğini bu şekilde hem okulun döner sermayesinin hem de öğrencilerin pratiklerini geliştirerek para kazandırmak olduğunu belirtti.

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