Burhaniye’de yağmur suyu kanalları yenileniyor

Burhaniye Belediyesi yağmursuyu altyapı borularını yeniliyor. Burhaniye’de uzun yıllar önce döşenmiş yağmursuyu alt yapı boruları Belediye tarafından etap etap yenilenmeye başlandı.

İlçe merkezi Çay Caddesi civarında yağmursuyu borularını genişleterek yenileyen ekipler, muhtelif sokaklarda da çalışmalarına devam ediyor. Yağmursuyu giderlerindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve ilçedeki su taşkınlarının önüne geçilebilmesi için yapılan çalışmalarda Merkez Çay Caddesi ve civar sokaklarında yenileme işlemlerine başlandı. Borazan ve Değirmen sokakların Çay Caddesine bağlantılarının olduğu alanlarda yapılan altyapı çalışmalarında ortalama 800 metre yeni boru döşenecek. 220 metre borunun Çay caddesine, 180 metre borunun Değirmen sokak ve birleşimine döşeneceği borular Askeri Kışla önünde yapılacak 380 metre yeni boruyla Karınca deresine aktarılacak. 600 ve 800 Koruge tipi borunun döşeneceği muhitte yağmursuyu hattı döşendikten sonra yollar parke taş döşenerek düzenlenecek.

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