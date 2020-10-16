Burhaniyeli kadınlar, kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyor



Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde kadınların imece ile kışlık yiyecek hazırlama geleneği devam ediyor. Kışlık salça ve turşuları hazırlayan kadınlar, şimdide erişte kesmeye başlarken, erkekler de kadınlara yardımcı oldu.

Burhaniye´de kış ayları yaklaşırken, kadınların kışlık yiyecek hazırlama çalışmaları da hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde salça ve turşu hazırlayan kadınlar şimdide erişte kesmeye başladı. Ören Mahallesinde bir araya gelen kadınlar, imece ile erişte keserken, erkeklerde kadınlara yardımcı oldu. Kışlık erişte hazırladıklarını anlatan Hüseyin Bilecen, "Bugün komşularla birlikte erişte hazırlama günümüz. Kadınlar hamur açarken bende pişirme işini yapıyorum. İmece ile eriştemizi yapıyoruz. Bu arada gözleme de yaptık" dedi.

İzmir´den geldiğini anlatan Özlem Kaya, "Ben İzmir´den geldim. Ailem burada oturuyor. Komşularımızla birlikte erişte yapıyoruz. Bu geleneklerin her zaman yaşatılmasını istiyorum. Çünkü imece çok güzel bir şey. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-10-16 17:21:14



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