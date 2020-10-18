Kumar oynayan 4 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kumar oynayan 4 kişi yakalandı

İHA

Kumar oynayan 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan bir kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, polis ekipleri kıraathanelere yaptığı baskında 4 kişinin özel bir odada 'Yanık' tabir edilen oyunu oynadığını tespit etti. Kumar oynarken suçüstü yakalanan kişilerin bulunduğu masa üzerindeki 260 TL para, 2 Deste iskambil oyun kağıdı, 2 adet YazbozÇetele olarak tabir edilen kağıdına polis tarafından el konuldu.
Kahvehane işletmecisi Ş.Y. ile ruhsat sahibi İ.H.K. isimli şahıslar hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Susurluk'ta sabah saatlerinde yağan yağış hayatı felç etti
YEREL HABERLER Susurluk'ta sabah saatlerinde yağan yağış hayatı felç ...
Zincirleme kazada 1 araç yandı Kazadan kurtulmak isteyen araçta kaza yaptı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada 1 araç yandı Kazadan kurtulmak ...
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 89
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 - Kocaeli ...
RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından Sayhan: "Her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik" Bozkurt: "Bu skor psikolojik olarak takımda çok ciddi baskı oluşturacak"
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ...
Ayvalık’ta 36 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 36 göçmen kurtarıldı
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
Gökçeyazı ovasına 12 milyon lira ödenek Canbey Gökçeyazı'ya yatırımlar hayırlı olsun
YEREL HABERLER Gökçeyazı ovasına 12 milyon lira ödenek Canbey ...
Çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Çatı yangını korkuttu
Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor’da
YEREL HABERLER Emir Subaykan Ayvalıkgücü Belediyespor’da
Polis Balıkesir'de 29 aranan şahsı yakalarken, 5 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis Balıkesir'de 29 aranan şahsı yakalarken, 5 ...
Burhaniye’de eğitim yardımları başladı
YEREL HABERLER Burhaniye’de eğitim yardımları başladı
Balıkesir'de 5 uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 5 uyuşturucu taciri yakalandı
Balıkesir’de sahte içki operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir’de sahte içki operasyonunda 2 tutuklama
Balıkesir'de 6 yıldır depoda duran motosiklete köprü geçiş ücreti geldi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 6 yıldır depoda duran motosiklete köprü ...
İvrindi’de Projeler Hayata Geçiyor
YEREL HABERLER İvrindi’de Projeler Hayata Geçiyor
Savaştepe'de EBA destek noktası kuruldu
YEREL HABERLER Savaştepe'de EBA destek noktası kuruldu
6 yıldır depoda durduğunu iddia ettiği motosikletine köprü geçiş cezası geldi
YEREL HABERLER 6 yıldır depoda durduğunu iddia ettiği motosikletine ...
Burhaniyeli kadınlar, kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyor
YEREL HABERLER Burhaniyeli kadınlar, kışlık yiyeceklerini imeceyle ...
Burhaniye’de yağmur suyu kanalları yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de yağmur suyu kanalları yenileniyor
"Vaka sayısının en yüksek aşamasındayız" Balıkesir Valisi Şıldak, kentte vaka artışının sürdüğünü vurguladı Vali Şıldak: "Hiçbir zaman 'Balıkesir vaka sayılarında çok iyi, Balıkesir çok iyi seviyede' ifadelerini kullanarak halkımıza bu yönde bir mesajımız olmadı"
YEREL HABERLER "Vaka sayısının en yüksek aşamasındayız" Balıkesir ...
Ruhsatsız silahlar minderin arkasında bulundu
YEREL HABERLER Ruhsatsız silahlar minderin arkasında bulundu
Tarihî eser kaçakçıları yakalandı
YEREL HABERLER Tarihî eser kaçakçıları yakalandı
Dursunbey Naipler Viyadüğünün yapına başlandı
YEREL HABERLER Dursunbey Naipler Viyadüğünün yapına başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X