Kumar oynayan 4 kişi yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan bir kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, polis ekipleri kıraathanelere yaptığı baskında 4 kişinin özel bir odada 'Yanık' tabir edilen oyunu oynadığını tespit etti. Kumar oynarken suçüstü yakalanan kişilerin bulunduğu masa üzerindeki 260 TL para, 2 Deste iskambil oyun kağıdı, 2 adet YazbozÇetele olarak tabir edilen kağıdına polis tarafından el konuldu.
Kahvehane işletmecisi Ş.Y. ile ruhsat sahibi İ.H.K. isimli şahıslar hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.