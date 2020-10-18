Balıkesir'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Balıkesir Burhaniye ilçesinde, çam ağacının üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Sağlık ocağı yanında köpek korkusu yüzünden çam ağacına çıkan kedi inemeyince itfaiye kurtarma operasyonu düzenledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, merdivenle çam ağacına çıkarak kediyi indirdi. Yapılan incelemede herhangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi sokağa salındı.

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